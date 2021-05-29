США планируют поставить на вооружение ВМС два подводных беспилотника REMUS 300

Вашингтон, 29 мая. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) сообщила о получении заказа на поставку двух беспилотных подводных аппаратов (БПА) REMUS 300.

Согласно заявлению пресс-службы HII, подводные беспилотники были заказаны для Военно-морских сил США. Сумма заключенного контракта между компанией и американскими военными не разглашается, однако известно, что вооружение должно быть передано Вашингтону в середине 2022 года.

Стоит отметить, что в феврале 2020 Hydroid, дочерняя компания HII, демонстрировала специалистам Центра военно-морской информационной войны прототип беспилотника REMUS 300. Тогда оценивались его потенциальные возможности в рамках программы нового поколения БПА малого класса.

Ранее сообщалось о планах ВМС США закупить беспилотники Blackwing 10C для разведывательных целей и передачи информации на подлодки.