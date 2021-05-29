Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России

Москва, 29 мая. Политолог Руслан Осташко ответил на слова лидера «Машины времени» Андрея Макаревича о «противной и тоскливой» жизни в России, объяснив нежелание музыканта покидать РФ.

Макаревич в эфире «Эха Москвы» заявил, что ему «тоскливо» в России, и сообщил о «висящей в воздухе мряке», из-за которой ему противно. По мнению Осташко, либеральной ведущей следовало задать музыканту вопрос, почему он не переедет из РФ в другую страну для избавления от подобных ощущений.

Политолог напомнил, что предпосылки для эмиграции Макаревича были созданы в 2019 году, когда он зарегистрировал отношения с гражданкой Израиля Эйнат Кляйн. Однако за полтора года критикующий Россию артист так и не переехал на родину супруги. Осташко обнаружил несколько причин жизни Макаревича в России, характерные для либеральной общественности и нелояльных родине знаменитостей.

«В Израиле, в отличие от «ужасной и тоталитарной» России, существует неиллюзорная возможность стать жертвой ракетного обстрела или теракта. А креаклы вроде Макаревича такой риск не любят. Главное в их жизни — теплое безопасное место для собственного седалища. И потому он будет утверждать, что ему тоскливо и противно в России, но добровольно отсюда не свалит», — объяснил Осташко.

Также политолог раскритиковал слова Макаревича о гастролях на Украине. Исполнитель «Синей птицы» заявил, что не увидел в этой стране ни одного радикального националиста. По словам Осташко, на украинскую проблему неонацистов указывали даже любимые либералами западные СМИ (например, Deutsche Welle). При этом на Украину, как и в Израиль, Макаревич переезжать не собирается.

«Недвижимость в «нормальных» странах они охотно покупают, как та же Хаматова. Но на ПМЖ почему-то не уезжают. Просто потому что там нет кормушек такого объема», — объяснил Осташко на YouTube-канале «Политическая Россия — PolitRussia».

Ранее Макаревич оскандалился во время гастролей на Украине. Он признался, что ожидал увидеть в западной части страны «захолустье» и был приятно удивлен красивыми небольшими городами региона. Украинцы в Сети сравнили логику Макаревича с высокомерным подходом «барина», который объезжает колониальные владения. Жители страны признались, что либеральный российский гастролер серьезно их разочаровал.