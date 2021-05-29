Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России

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29 мая 21:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Генпрокурор займется делом петербургского экс-следователя о взятке в 500 тыс. евро
20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
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Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
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Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России

Общество
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Федеральное агентство новостей  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/instagram.com/@ruslanostashko

Москва, 29 мая. Политолог Руслан Осташко ответил на слова лидера «Машины времени» Андрея Макаревича о «противной и тоскливой» жизни в России, объяснив нежелание музыканта покидать РФ.

Макаревич в эфире «Эха Москвы» заявил, что ему «тоскливо» в России, и сообщил о «висящей в воздухе мряке», из-за которой ему противно. По мнению Осташко, либеральной ведущей следовало задать музыканту вопрос, почему он не переедет из РФ в другую страну для избавления от подобных ощущений.

Политолог напомнил, что предпосылки для эмиграции Макаревича были созданы в 2019 году, когда он зарегистрировал отношения с гражданкой Израиля Эйнат Кляйн. Однако за полтора года критикующий Россию артист так и не переехал на родину супруги. Осташко обнаружил несколько причин жизни Макаревича в России, характерные для либеральной общественности и нелояльных родине знаменитостей.

«В Израиле, в отличие от «ужасной и тоталитарной» России, существует неиллюзорная возможность стать жертвой ракетного обстрела или теракта. А креаклы вроде Макаревича такой риск не любят. Главное в их жизни — теплое безопасное место для собственного седалища. И потому он будет утверждать, что ему тоскливо и противно в России, но добровольно отсюда не свалит», — объяснил Осташко.

Также политолог раскритиковал слова Макаревича о гастролях на Украине. Исполнитель «Синей птицы» заявил, что не увидел в этой стране ни одного радикального националиста. По словам Осташко, на украинскую проблему неонацистов указывали даже любимые либералами западные СМИ (например, Deutsche Welle). При этом на Украину, как и в Израиль, Макаревич переезжать не собирается.

«Недвижимость в «нормальных» странах они охотно покупают, как та же Хаматова. Но на ПМЖ почему-то не уезжают. Просто потому что там нет кормушек такого объема», — объяснил Осташко на YouTube-канале «Политическая Россия — PolitRussia».

Ранее Макаревич оскандалился во время гастролей на Украине. Он признался, что ожидал увидеть в западной части страны «захолустье» и был приятно удивлен красивыми небольшими городами региона. Украинцы в Сети сравнили логику Макаревича с высокомерным подходом «барина», который объезжает колониальные владения. Жители страны признались, что либеральный российский гастролер серьезно их разочаровал.

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россия макаревич осташко
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Все новости / Общество / Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
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