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29 мая 21:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Генпрокурор займется делом петербургского экс-следователя о взятке в 500 тыс. евро
20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
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Sohu: провокации ВМС США получили жесткий ответ со стороны России

Армия
Sohu: провокации ВМС США получили жесткий ответ со стороны России
wikipedia.org  /  Mate Airman Eben Boothby / Public Domain

Пекин, 29 мая. Россия ответила на провокации ВМС США испытаниями гиперзвуковой ракеты «Циркон», пишут китайские специалисты.

Пентагон привык оказывать серьезное давление на оппонентов. ВМС США, имея в наличии 11 авианосцев, появляются у берегов других стран и провоцируют опасные ситуации. Подобное высокомерие может обернуться против Вашингтона, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на аналитиков китайского портала Sohu.

«Очевидно, что американские военные вскоре могут заплатить большую цену за свое наглое поведение и отношение к соперникам», — считают в КНР.

Россия является одной из немногих стран, способных оказывать сопротивление на выпады США. Москва ранее предупреждала о недопустимости пересечения красных линий в международных отношениях. Слова были подкреплены испытаниями новейшей сверхскоростной ракеты «Циркон». Благодаря характеристикам, даже наиболее современные системы перехвата Запада не могут ее сбить.

На вооружении у РФ достаточно мощных средств, способных справиться и с американскими кораблями авианесущего класса. После жесткого ответа Пентагон не торопится направлять свои корабли к территориальным водам России, подвели итоги авторы.

Аналитики Sohu ранее призвали Пекин поучиться у Москвы решительно отвечать на провокации со стороны Соединенных Штатов. РФ регулярно сталкивается с недружелюбными действиями Запада и имеет четкий алгоритм действий на такой случай.

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сша гиперзвук циркон авитаносец
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Все новости / Армия / Sohu: провокации ВМС США получили жесткий ответ со стороны России
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