Пекин, 29 мая. Россия ответила на провокации ВМС США испытаниями гиперзвуковой ракеты «Циркон», пишут китайские специалисты.

Пентагон привык оказывать серьезное давление на оппонентов. ВМС США, имея в наличии 11 авианосцев, появляются у берегов других стран и провоцируют опасные ситуации. Подобное высокомерие может обернуться против Вашингтона, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на аналитиков китайского портала Sohu.

«Очевидно, что американские военные вскоре могут заплатить большую цену за свое наглое поведение и отношение к соперникам», — считают в КНР.

Россия является одной из немногих стран, способных оказывать сопротивление на выпады США. Москва ранее предупреждала о недопустимости пересечения красных линий в международных отношениях. Слова были подкреплены испытаниями новейшей сверхскоростной ракеты «Циркон». Благодаря характеристикам, даже наиболее современные системы перехвата Запада не могут ее сбить.

На вооружении у РФ достаточно мощных средств, способных справиться и с американскими кораблями авианесущего класса. После жесткого ответа Пентагон не торопится направлять свои корабли к территориальным водам России, подвели итоги авторы.

Аналитики Sohu ранее призвали Пекин поучиться у Москвы решительно отвечать на провокации со стороны Соединенных Штатов. РФ регулярно сталкивается с недружелюбными действиями Запада и имеет четкий алгоритм действий на такой случай.