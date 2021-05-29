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29 мая 21:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Генпрокурор займется делом петербургского экс-следователя о взятке в 500 тыс. евро
20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
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На Урале пенсионерка погибла под колесами мотоцикла без номеров

  /   Обновлено: 29 мая 2021 20:47
Происшествия
На Урале пенсионерка погибла под колесами мотоцикла без номеров
pixabay.com  /  SplitShire

Екатеринбург, 29 мая. Пожилая жительница Пышминского района попала под колеса мотоцикла и скончалась на месте ДТП до приезда врачей.

Водитель незарегистрированного питбайка насмерть сбил пешехода в поселке Тимохино, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону. Жертвой наезда байкера стала 64-летняя местная жительница.

Предварительно установлено, что пенсионерка вышла на проезжую часть в неположенном месте. Мотоциклист решил ее объехать, однако женщина развернулась и пошла в обратном направлении. Столкновения избежать не удалось.

По данным полиции, за рулем питбайка находился житель Камышлова с 17-летним стажем вождения. В отношении его составили административный протокол за управление транспортным средством без регистрации. По факту гибели пешехода организована проверка.

Накануне преступление с участием байкеров произошло в Королеве. Двое мотоциклистов напали на ювелирный магазин, писал ФАН.

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дтп авария мотоцикл тимохино
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