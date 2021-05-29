На Урале пенсионерка погибла под колесами мотоцикла без номеров

Екатеринбург, 29 мая. Пожилая жительница Пышминского района попала под колеса мотоцикла и скончалась на месте ДТП до приезда врачей.

Водитель незарегистрированного питбайка насмерть сбил пешехода в поселке Тимохино, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону. Жертвой наезда байкера стала 64-летняя местная жительница.

Предварительно установлено, что пенсионерка вышла на проезжую часть в неположенном месте. Мотоциклист решил ее объехать, однако женщина развернулась и пошла в обратном направлении. Столкновения избежать не удалось.

По данным полиции, за рулем питбайка находился житель Камышлова с 17-летним стажем вождения. В отношении его составили административный протокол за управление транспортным средством без регистрации. По факту гибели пешехода организована проверка.

Накануне преступление с участием байкеров произошло в Королеве. Двое мотоциклистов напали на ювелирный магазин, писал ФАН.