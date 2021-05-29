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20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
Общество
Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео
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Врачи дали три совета для повышения уровня гемоглобина в крови

Общество
Врачи дали три совета для повышения уровня гемоглобина в крови
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Москва, 29 мая. Пониженный гемоглобин или железодефицитная анемия приводит к постоянному ощущению усталости и вызывает ряд других проблем. Врачи рассказали, как их можно избежать.

Первое, что советуют сделать медики для быстрого повышения уровня гемоглобина — скорректировать питание. В рацион нужно включить большое количество богатых железом продуктов. В отдельных случаях, по назначению врача, можно начать прием специальных препаратов.

Кроме того, стоит отказаться от чая. Он содержит танины, которые препятствуют всасыванию железа. Исследования показали, что из-за дубильных веществ процесс абсорбции железа в организме может понижаться. Однако речь в данном случае идет лишь о тех, у кого запасы микроэлемента изначально были низкими. Если врач назначил специальную диету или лекарственный препарат, от чая следует воздержаться хотя бы во время трапезы и сразу после нее.

Замыкают топ-3 рекомендаций занятия спортом. Физической активностью не стоит пренебрегать никому, подчеркивают медики. Особое значение она имеет для тех, кто страдает анемией.

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что железодефицитная анемия у мужчин может оказаться симптомом рака органов желудочно-кишечного тракта. В случае обнаружения такой проблемы он рекомендовал незамедлительно обратиться к специалистам, которые назначит гастроскопию или колоноскопию.

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здоровье анемия гемоглобин
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