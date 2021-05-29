Врачи дали три совета для повышения уровня гемоглобина в крови

Москва, 29 мая. Пониженный гемоглобин или железодефицитная анемия приводит к постоянному ощущению усталости и вызывает ряд других проблем. Врачи рассказали, как их можно избежать.

Первое, что советуют сделать медики для быстрого повышения уровня гемоглобина — скорректировать питание. В рацион нужно включить большое количество богатых железом продуктов. В отдельных случаях, по назначению врача, можно начать прием специальных препаратов.

Кроме того, стоит отказаться от чая. Он содержит танины, которые препятствуют всасыванию железа. Исследования показали, что из-за дубильных веществ процесс абсорбции железа в организме может понижаться. Однако речь в данном случае идет лишь о тех, у кого запасы микроэлемента изначально были низкими. Если врач назначил специальную диету или лекарственный препарат, от чая следует воздержаться хотя бы во время трапезы и сразу после нее.

Замыкают топ-3 рекомендаций занятия спортом. Физической активностью не стоит пренебрегать никому, подчеркивают медики. Особое значение она имеет для тех, кто страдает анемией.

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что железодефицитная анемия у мужчин может оказаться симптомом рака органов желудочно-кишечного тракта. В случае обнаружения такой проблемы он рекомендовал незамедлительно обратиться к специалистам, которые назначит гастроскопию или колоноскопию.