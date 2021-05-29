Налоговое стимулирование нефтегазовой отрасли обсудили в ХМАО

Ханты-Мансийск, 29 мая. Масштабировать новый налоговый режим с 1 января 2022 года призвала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова.

На прошедшем совещании, где к региональным властям присоединились представители федерального правительства и Госдумы РФ, Комарова выступила с инициативой распространить новый налоговый режим на всю нефтегазовую отрасль.

«Это позитивно повлияет на социальную уверенность населения, долгосрочность экономического развития регионов с традиционной нефтедобычей даст регионам, компаниям инвестиционную и гуманитарную предсказуемость», — пояснила она.

Отменить земельный и имущественный налоги для представителей малого и среднего бизнеса в России на период локдаунов предлагается в законопроекте, внесенном ранее в Госдуму.