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20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
Общество
Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео
20:49
Происшествия
Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему при строительстве объектов ВСУ
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Налоговое стимулирование нефтегазовой отрасли обсудили в ХМАО

  /   Обновлено: 29 мая 2021 20:51
Экономика
Налоговое стимулирование нефтегазовой отрасли обсудили в ХМАО
Федеральное агентство новостей

Ханты-Мансийск, 29 мая. Масштабировать новый налоговый режим с 1 января 2022 года призвала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова.

На прошедшем совещании, где к региональным властям присоединились представители федерального правительства и Госдумы РФ, Комарова выступила с инициативой распространить новый налоговый режим на всю нефтегазовую отрасль.

«Это позитивно повлияет на социальную уверенность населения, долгосрочность экономического развития регионов с традиционной нефтедобычей даст регионам, компаниям инвестиционную и гуманитарную предсказуемость», — пояснила она.

Отменить земельный и имущественный налоги для представителей малого и среднего бизнеса в России на период локдаунов предлагается в законопроекте, внесенном ранее в Госдуму.

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нефть налоги хмао комарова нефтегазовая отрасль
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Все новости / Экономика / Налоговое стимулирование нефтегазовой отрасли обсудили в ХМАО
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