Волгоградский чиновник попал под статью за фейковый фестиваль на 600 тыс. рублей

Волгоград, 29 мая. Проверка прокуратуры и УФСБ завершилась возбуждением уголовного дела о служебном подлоге. В преступлении подозревается зампредседателя одного из комитетов Волгоградской области.

По версии правоохранителей, региональный комитет по делам национальностей и казачества в середине декабря прошлого года подписал контракт с частной фирмой. Компания взяла на себя обязательство провести 16 декабря фестиваль русской культуры. Сумма сделки составила 600 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.

Фирма-исполнитель сразу же заключила соглашение с муниципальным учреждением, которое согласилось провести мероприятие. Комитет позднее подписал документы на оплату услуг частной организации. На самом деле, никакого фестиваля не было. Для отчета о его проведении были смонтированы кадры с концерта в честь Дня Конституции России.

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