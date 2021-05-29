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29 мая 21:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
Общество
Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео
20:49
Происшествия
Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему при строительстве объектов ВСУ
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Волгоградский чиновник попал под статью за фейковый фестиваль на 600 тыс. рублей

Происшествия
Волгоградский чиновник попал под статью за фейковый фестиваль на 600 тыс. рублей
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Волгоград, 29 мая. Проверка прокуратуры и УФСБ завершилась возбуждением уголовного дела о служебном подлоге. В преступлении подозревается зампредседателя одного из комитетов Волгоградской области.

По версии правоохранителей, региональный комитет по делам национальностей и казачества в середине декабря прошлого года подписал контракт с частной фирмой. Компания взяла на себя обязательство провести 16 декабря фестиваль русской культуры. Сумма сделки составила 600 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.

Фирма-исполнитель сразу же заключила соглашение с муниципальным учреждением, которое согласилось провести мероприятие. Комитет позднее подписал документы на оплату услуг частной организации. На самом деле, никакого фестиваля не было. Для отчета о его проведении были смонтированы кадры с концерта в честь Дня Конституции России.

В Петербурге бизнесмен попался на уловке с кредитом. Фигурант с помощью фиктивных документов обманул банк на полмиллиарда рублей, сообщал сайт 360tv.ru.

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прокуратура чиновник фестиваль подлог
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Все новости / Происшествия / Волгоградский чиновник попал под статью за фейковый фестиваль на 600 тыс. рублей
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