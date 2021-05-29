«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров

Национальный оператор почтовой связи Украины — «Укрпочта» (УП) — объявил об отключении банковских терминалов во всех своих отделениях на территории от Закарпатья до контролируемых украинскими властями регионов Донбасса. Согласно официальной информации, указанная процедура осуществляется в рамках процесса масштабной реорганизации структуры, призванного «соблюсти интересы сотен тысяч клиентов старшего возраста». Предполагается, что уже с 1 июня нынешнего года провести оплату коммунальных счетов или подписаться на периодические издания в УП украинцы смогут либо по наличному расчету, либо в режиме онлайн. Это новшество уже вызвало недоумение ряда экспертов. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Семидесятилетний житель Киевской области Валерий Кошко столкнулся с неожиданной проблемой. В местной почтовой конторе он не обнаружил классического аппарата для приема пластиковых карточек крупной платежной системы. На вопрос, как теперь он сможет погасить долг за потребленные услуги электроснабжения и отопления, Кошко получил ответ: «Теперь будете платить бумажными деньгами или монетами». Никаких других пояснений сотрудники отделения «Укрпочты» давать не стали.

С официальным разъяснением по этому поводу на своей странице в интернете выступил глава «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«Согласно моему указу, в наших отделениях отключаются все терминалы «посторонних» банков, — заявил он. — Останутся только банкоматы УП, которые будут принимать деньги с минимальной комиссией».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

По словам Смелянского, подобная практика поможет «престарелым клиентам сэкономить немалые суммы». Дескать, в настоящее время подавляющее большинство пенсионеров на Украине для оплаты услуг ЖКХ не пользуются так называемыми прямыми банковскими переводами, поэтому сотрудничество УП с какими-либо финансовыми учреждениями в данном конкретном контексте лишено всяческого смысла.

Как заявил Федеральному агентству новостей на основе полной конфиденциальности высокопоставленный представитель Министерства инфраструктуры Украины («Укрпочта» является одним из ведомственных подразделений. — Прим. ФАН), нововведение гарантирует, что уже в ближайшее время в украинскую казну поступят сотни миллионов гривен.

«Клиенты не будут платить «чужим» банкам проценты с каждой сделки, — резюмировал чиновник. — Следовательно, в выигрыше окажутся и плательщики, и государство».

По словам собеседника ФАН, с платежными терминалами УП, которые придут на смену банковским аналогам, «сможет справиться даже самый старый человек».

«Остальные пусть платят наличными», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Независимые аналитики подвергли действия руководства «Укрпочты» резкой критике.

«Учитывая, что с 1 сентября 2021 года украинское правительство отменило так называемую личную доставку пенсий, а пенсионные средства отдельно взятому гражданину будут начисляться на банковскую карточку, механизм оплаты коммуналки непосредственно в отделениях УП будет сопряжен с целым рядом сложностей, — отметил в комментарии корреспонденту ФАН активист киевской волонтерской организации Виталий Рымар. — Во-первых, на установку собственных терминалов во всех своих 13 700 отделениях по всей Украине потребуются не только дополнительные средства, но и время. Ни того, ни другого Киев в настоящее время гарантировать не может. Во-вторых, из-за сокращения штатов уже к концу нынешнего года без работы в стране могут оказаться до 10 тыс. почтальонов. Если сегодня те же почтальоны зачастую помогают пожилым людям оплачивать счета по карточке, то уже завтра пенсионеры останутся один на один с современными технологиями. Даже для того, чтобы купить любимую газету или, например, погасить задолженность за свет, клиенту придется сначала снять в банке определенную сумму, а затем провести соответствующую финансовую операцию непосредственно в почтовой конторе. Это и есть хваленая защита интересов пенсионеров?»

Как бы там ни было, а на форумах в украинском сегменте Всемирной паутины все чаще можно встретить объявления на манер «Помогу пенсионеру оплатить коммунальные счета» и «Предлагаю услуги посредника в контактах с «Укрпочтой».