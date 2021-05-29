Военнослужащие РХБ защиты завершили этап конкурса «Специалист ТДА» под Саратовом

Саратов, 29 мая. Всеармейский конкурс среди подразделений РХБЗ «Специалист ТДА» успешно завершился в Саратовской области. Соревнования проводились в рамках Армейских игр – 2021.

В состязаниях было задействовано 15 единиц техники и 55 военнослужащих, которые представляли четыре военных округа и мобильное соединение войск РХБЗ. Об этом информирует Минобороны РФ.

Конкурс проходил в три этапа, во время которых военнослужащие продемонстрировали высокий уровень подготовки и выполнили все нормативы на «отлично». По результатам Всеармейского конкурса «Специалист ТДА», первое место завоевала команда мобильного соединения войск РХБЗ, второе место заняла команда Восточного военного округа, а третье место досталось команде Центрального военного округа.

Лучшим расчетом аэрозольного противодействия войск РХБЗ стал расчет первой мобильной бригады РХБЗ, командир машины сержант Фролов А. С.

Ранее на полигоне Ларцевы Поляны в Коломне прошли соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота». В конкурсе приняли участие 70 военнослужащих.