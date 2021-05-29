Военнослужащие РХБ защиты завершили этап конкурса «Специалист ТДА» под Саратовом

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 21:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
Общество
Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео
Все новости
29 мая 21:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
Общество
Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео
Все новости

Военнослужащие РХБ защиты завершили этап конкурса «Специалист ТДА» под Саратовом

  /   Обновлено: 29 мая 2021 20:31
Армия
Военнослужащие РХБ защиты завершили этап конкурса «Специалист ТДА» под Саратовом
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Саратов, 29 мая. Всеармейский конкурс среди подразделений РХБЗ «Специалист ТДА» успешно завершился в Саратовской области. Соревнования проводились в рамках Армейских игр – 2021.

В состязаниях было задействовано 15 единиц техники и 55 военнослужащих, которые представляли четыре военных округа и мобильное соединение войск РХБЗ. Об этом информирует Минобороны РФ.

Конкурс проходил в три этапа, во время которых военнослужащие продемонстрировали высокий уровень подготовки и выполнили все нормативы на «отлично». По результатам Всеармейского конкурса «Специалист ТДА», первое место завоевала команда мобильного соединения войск РХБЗ, второе место заняла команда Восточного военного округа, а третье место досталось команде Центрального военного округа.

Лучшим расчетом аэрозольного противодействия войск РХБЗ стал расчет первой мобильной бригады РХБЗ, командир машины сержант Фролов А. С.

Ранее на полигоне Ларцевы Поляны в Коломне прошли соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота». В конкурсе приняли участие 70 военнослужащих.

Вернуться назад

минобороны рф рхбз специалист тда
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 134994 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 96670 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 72080 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 71947 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 51229 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Все новости / Армия / Военнослужащие РХБ защиты завершили этап конкурса «Специалист ТДА» под Саратовом
Рейтинг@Mail.ru