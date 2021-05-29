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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
Общество
Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео
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Пенсионерам объяснили, кому могут увеличить выплаты осенью

  /   Обновлено: 29 мая 2021 20:36
Экономика
Пенсионерам объяснили, кому могут увеличить выплаты осенью
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 мая. Работающим российским пенсионерам могут произвести перерасчет выплат в преддверии единого дня голосования, 19 сентября, уверены эксперты.

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года поручил правительству представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. По словам официального представителя Кремля, «поливариантное видение» вопроса было представлено в срок. Окончательное решение может подоспеть к выборам. Доктор экономических наук Игорь Николаев допустил два варианта выплаты: индексация не в полном объеме или некоторым категориям пенсионеров, передает «МК».

Индексация выплат может обойтись в 360–390 млн рублей, отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Так как у Пенсионного фонда средств недостаточно, потребуются дополнительные трансферты из бюджета.

В ПФР ранее напомнили, что обращаться в ведомство лучше всего за два года до выхода на заслуженный отдых. Так специалисты смогут обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах граждан. В фонд нужно будет предоставить паспорт, трудовую книжку и другие документы, подтверждающие периоды работы.

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пенсионеры пенсия индексация пенсионные выплаты
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