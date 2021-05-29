Пенсионерам объяснили, кому могут увеличить выплаты осенью

Москва, 29 мая. Работающим российским пенсионерам могут произвести перерасчет выплат в преддверии единого дня голосования, 19 сентября, уверены эксперты.

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года поручил правительству представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. По словам официального представителя Кремля, «поливариантное видение» вопроса было представлено в срок. Окончательное решение может подоспеть к выборам. Доктор экономических наук Игорь Николаев допустил два варианта выплаты: индексация не в полном объеме или некоторым категориям пенсионеров, передает «МК».

Индексация выплат может обойтись в 360–390 млн рублей, отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Так как у Пенсионного фонда средств недостаточно, потребуются дополнительные трансферты из бюджета.

В ПФР ранее напомнили, что обращаться в ведомство лучше всего за два года до выхода на заслуженный отдых. Так специалисты смогут обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах граждан. В фонд нужно будет предоставить паспорт, трудовую книжку и другие документы, подтверждающие периоды работы.