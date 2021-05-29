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29 мая 21:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
Общество
Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео
20:49
Происшествия
Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему при строительстве объектов ВСУ
20:48
Происшествия
Замначальника налоговой инспекции арестован в Петербурге
20:48
Общество
«Белавиа» увеличит число полетов в РФ и страны СНГ из-за санкций Запада
20:47
Экономика
Ford планирует увеличить долю электромобилей до 40% к 2030 году
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Депутат Алексей Журавлев пообещал решить проблемы жителей Светогорска

  /   Обновлено: 29 мая 2021 20:29
Политика
Депутат Алексей Журавлев пообещал решить проблемы жителей Светогорска
Федеральное агентство новостей

Светогорск, 29 мая. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев вместе со своими сторонниками продолжает рабочую поездку по Ленинградской области, где его радостно встречают граждане.

Жители Светогорска очень ждали приезда депутата Госдумы России, чего нельзя сказать о местных властях, которые намеревались сорвать встречу и даже вызвали сотрудников полиции. Однако общение с горожанами было организовано в соответствии с законодательством, и граждане поделились с Алексеем Журавлевым своими проблемами, связанными с жизнью в небольшом населенном пункте.

Основной темой дискуссии стала сфера ЖКХ. Люди выразили недовольство на фоне того, что экспертизу состояния дома перед ремонтом необходимо проводить за счет жильцов, хотя для этого существует городская администрация. Алексей Журавлев взял этот вопрос под личный контроль и заявил, что обращение будет донесено до председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Депутат Алексей Журавлев пообещал решить проблемы жителей Светогорска
Федеральное агентство новостей  / 

Множество вопросов было адресовано сетевым магазинам. Жители также возмущены состоянием дорожного покрытия в городе, которое испортилось из-за потока фур. Ярким примером стала улица Кирова возле дома №1. Жильцы были готовы к встрече с Алексеем Журавлевым и сразу передали ему письменное обращение. Недовольство у горожан также вызывает отсутствие инфраструктуры для занятий спортом.

«Мы очень рады вас видеть. Здесь был хороший спортивный потенциал: двоеборье, трамплин, проводились международные товарищеские встречи, город жил. Сейчас мест для занятий спортом почти нет (был бассейн, после ремонта у него треснула чаша)», — поделился переживаниями житель Светогорска Василий Николаев.

Депутат Алексей Журавлев пообещал решить проблемы жителей Светогорска
Федеральное агентство новостей  / 

Граждане возмущены тем, что им приходится жить практически на территории комбината, который производит бумагу. Люди дышат загрязненным воздухом, что крайне негативно влияет на здоровье.

Медицинская сфера в населенном пункте оставляет желать лучшего. Люди вынуждены обращаться за медицинской помощью в больницы Выборга, однако автобусы туда хотят небольшие, и гражданам приходится вызывать такси. Председатель «Родины» заявил, что все проблемы жителей Светогорска очень важны для него лично, и он приложит все усилия, чтобы людям жилось комфортно.

Депутат Алексей Журавлев пообещал решить проблемы жителей Светогорска
Федеральное агентство новостей  / 

«Абсолютно все граждане нашей страны должны жить достойно: работающие, студенты, дети, пенсионеры. Необходимо сделать так, чтобы государственные деньги тратились справедливо и по назначению. Считаю, к примеру, что надо ликвидировать ПФР как ненужную прослойку, а освободившиеся деньги направить тем же пенсионерам», — заявил Журавлев.

Отвечая на вопрос граждан о повышении пенсионного возраста, депутат сказал, что голосовал против этой инициативы. По словам лидера партии, необходимо вернуть тот пенсионный возраст, который был установлен ранее.

Депутат Алексей Журавлев пообещал решить проблемы жителей Светогорска
Федеральное агентство новостей  / 

Светогорск аплодировал Алексею Журавлеву за то, что он обратил внимание на простых граждан. Люди рассказали, что до этого не встречались с «живыми депутатами», поскольку их проблемы «никого не интересуют». Председатель «Родины» пообещал сделать все необходимое, чтобы отстоять интересы горожан.

Алексей Журавлев вместе с командой также посетил музей Карельского перешейка в Выборге. Там он наградил ветеранов медалями «Дети Победы» и вручил памятные подарки. Всего депутат выдал 14 медалей для участников местного ансамбля «Сударушка».

Депутат Алексей Журавлев пообещал решить проблемы жителей Светогорска
Федеральное агентство новостей  / 

Как стало известно ранее, Алексей Журавлев посетил Гатчину, где выслушал жалобы предпринимателей, которые рассказали о неэффективной работе местных властей. Следующей встречей депутата стало общение с ветеранами на тему медобслуживания.

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госдума родина журавлев ленинградская область Светогорск
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Все новости / Политика / Депутат Алексей Журавлев пообещал решить проблемы жителей Светогорска
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