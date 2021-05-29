Депутат Алексей Журавлев пообещал решить проблемы жителей Светогорска

Светогорск, 29 мая. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев вместе со своими сторонниками продолжает рабочую поездку по Ленинградской области, где его радостно встречают граждане.

Жители Светогорска очень ждали приезда депутата Госдумы России, чего нельзя сказать о местных властях, которые намеревались сорвать встречу и даже вызвали сотрудников полиции. Однако общение с горожанами было организовано в соответствии с законодательством, и граждане поделились с Алексеем Журавлевым своими проблемами, связанными с жизнью в небольшом населенном пункте.

Основной темой дискуссии стала сфера ЖКХ. Люди выразили недовольство на фоне того, что экспертизу состояния дома перед ремонтом необходимо проводить за счет жильцов, хотя для этого существует городская администрация. Алексей Журавлев взял этот вопрос под личный контроль и заявил, что обращение будет донесено до председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

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Множество вопросов было адресовано сетевым магазинам. Жители также возмущены состоянием дорожного покрытия в городе, которое испортилось из-за потока фур. Ярким примером стала улица Кирова возле дома №1. Жильцы были готовы к встрече с Алексеем Журавлевым и сразу передали ему письменное обращение. Недовольство у горожан также вызывает отсутствие инфраструктуры для занятий спортом.

«Мы очень рады вас видеть. Здесь был хороший спортивный потенциал: двоеборье, трамплин, проводились международные товарищеские встречи, город жил. Сейчас мест для занятий спортом почти нет (был бассейн, после ремонта у него треснула чаша)», — поделился переживаниями житель Светогорска Василий Николаев.

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Граждане возмущены тем, что им приходится жить практически на территории комбината, который производит бумагу. Люди дышат загрязненным воздухом, что крайне негативно влияет на здоровье.

Медицинская сфера в населенном пункте оставляет желать лучшего. Люди вынуждены обращаться за медицинской помощью в больницы Выборга, однако автобусы туда хотят небольшие, и гражданам приходится вызывать такси. Председатель «Родины» заявил, что все проблемы жителей Светогорска очень важны для него лично, и он приложит все усилия, чтобы людям жилось комфортно.

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«Абсолютно все граждане нашей страны должны жить достойно: работающие, студенты, дети, пенсионеры. Необходимо сделать так, чтобы государственные деньги тратились справедливо и по назначению. Считаю, к примеру, что надо ликвидировать ПФР как ненужную прослойку, а освободившиеся деньги направить тем же пенсионерам», — заявил Журавлев.

Отвечая на вопрос граждан о повышении пенсионного возраста, депутат сказал, что голосовал против этой инициативы. По словам лидера партии, необходимо вернуть тот пенсионный возраст, который был установлен ранее.

Федеральное агентство новостей /

Светогорск аплодировал Алексею Журавлеву за то, что он обратил внимание на простых граждан. Люди рассказали, что до этого не встречались с «живыми депутатами», поскольку их проблемы «никого не интересуют». Председатель «Родины» пообещал сделать все необходимое, чтобы отстоять интересы горожан.

Алексей Журавлев вместе с командой также посетил музей Карельского перешейка в Выборге. Там он наградил ветеранов медалями «Дети Победы» и вручил памятные подарки. Всего депутат выдал 14 медалей для участников местного ансамбля «Сударушка».

Федеральное агентство новостей /

Как стало известно ранее, Алексей Журавлев посетил Гатчину, где выслушал жалобы предпринимателей, которые рассказали о неэффективной работе местных властей. Следующей встречей депутата стало общение с ветеранами на тему медобслуживания.