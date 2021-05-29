Актриса Ольга Машная сломала тонометр на программе Елены Малышевой

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 20:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
Общество
Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео
20:49
Происшествия
Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему при строительстве объектов ВСУ
20:48
Происшествия
Замначальника налоговой инспекции арестован в Петербурге
20:48
Общество
«Белавиа» увеличит число полетов в РФ и страны СНГ из-за санкций Запада
20:47
Экономика
Ford планирует увеличить долю электромобилей до 40% к 2030 году
Все новости
29 мая 20:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
Общество
Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео
20:49
Происшествия
Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему при строительстве объектов ВСУ
20:48
Происшествия
Замначальника налоговой инспекции арестован в Петербурге
20:48
Общество
«Белавиа» увеличит число полетов в РФ и страны СНГ из-за санкций Запада
20:47
Экономика
Ford планирует увеличить долю электромобилей до 40% к 2030 году
Все новости

Актриса Ольга Машная сломала тонометр на программе Елены Малышевой

Шоу-бизнес
Актриса Ольга Машная сломала тонометр на программе Елены Малышевой
Кадр из фильма «Земский доктор. Любовь вопреки»

Москва, 29 мая. Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Ольга Машная рассказала, что она давно страдает от высокого давления. «Зашкаливающие» цифры на тонометре привели в ужас Елену Малышеву.

Актриса стала героиней одного из выпусков программы «Жить здорово» на Первом канале. В разговоре с ведущей Еленой Малышевой звезда кино пожаловалась на повышенное артериальное давление. Малышева после недолгих расспросов принялась мерить давление Машной, однако тонометр неожиданно сломался. По словам ведущей, которая не скрывала своего шока от случившегося, прибор не выдержал «зашкаливающего» давления.

«Вы понимаете, мне надо сейчас или соврать, или вас должны увезти на скорой», — обратилась Малышева к актрисе.

Ведущая программы «Жить здорово» вместе с врачами пыталась убедить Машную, что ей необходимо в ближайшее время заняться своим здоровьем. Актриса согласилась, что долго игнорировала тревожные симптомы и не до конца понимала всю серьезность ситуации.

«Представляешь, ты, молодая, цветущая женщина, будешь ходить как клюшка с палочкой. Это в лучшем случае. В худшем — у тебя отобьет то-се», — вспомнила звезда кино слова Малышевой в судии передачи «Секрет на миллион».

Машная призналась, что Елена Малышева устроила ей настоящую встряску. Когда актриса вернулась домой со съемок «Жить здорова», поняла что находится в буквальном смысле в шаге от пропасти. Она пересмотрела свою жизнь и отношение к здоровью. Сейчас большое внимание актриса уделяет своему питанию, ведь во многом именно проблемы с весом привели к повышенному давлению.

Пока одни актеры сидят на строгих диетах чтобы похудеть, голливудская звезда Марк Уолберг набрал семь килограммов ради съемок в новом фильме. Достичь такого «выдающегося» в плане живота результата ему помогли «вкусняшки».

Вернуться назад

здоровье малышева давление машная
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 134994 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 96670 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 72080 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 71947 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 51229 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Ольга Машная сломала тонометр на программе Елены Малышевой
Рейтинг@Mail.ru