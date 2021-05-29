Актриса Ольга Машная сломала тонометр на программе Елены Малышевой

Москва, 29 мая. Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Ольга Машная рассказала, что она давно страдает от высокого давления. «Зашкаливающие» цифры на тонометре привели в ужас Елену Малышеву.

Актриса стала героиней одного из выпусков программы «Жить здорово» на Первом канале. В разговоре с ведущей Еленой Малышевой звезда кино пожаловалась на повышенное артериальное давление. Малышева после недолгих расспросов принялась мерить давление Машной, однако тонометр неожиданно сломался. По словам ведущей, которая не скрывала своего шока от случившегося, прибор не выдержал «зашкаливающего» давления.

«Вы понимаете, мне надо сейчас или соврать, или вас должны увезти на скорой», — обратилась Малышева к актрисе.

Ведущая программы «Жить здорово» вместе с врачами пыталась убедить Машную, что ей необходимо в ближайшее время заняться своим здоровьем. Актриса согласилась, что долго игнорировала тревожные симптомы и не до конца понимала всю серьезность ситуации.

«Представляешь, ты, молодая, цветущая женщина, будешь ходить как клюшка с палочкой. Это в лучшем случае. В худшем — у тебя отобьет то-се», — вспомнила звезда кино слова Малышевой в судии передачи «Секрет на миллион».

Машная призналась, что Елена Малышева устроила ей настоящую встряску. Когда актриса вернулась домой со съемок «Жить здорова», поняла что находится в буквальном смысле в шаге от пропасти. Она пересмотрела свою жизнь и отношение к здоровью. Сейчас большое внимание актриса уделяет своему питанию, ведь во многом именно проблемы с весом привели к повышенному давлению.

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