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29 мая 20:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
Общество
Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео
20:49
Происшествия
Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему при строительстве объектов ВСУ
20:48
Происшествия
Замначальника налоговой инспекции арестован в Петербурге
20:48
Общество
«Белавиа» увеличит число полетов в РФ и страны СНГ из-за санкций Запада
20:47
Экономика
Ford планирует увеличить долю электромобилей до 40% к 2030 году
Все новости

Снайперы и гранатометчики Балтфлота ВМФ РФ проведут сборы в Калининградской области

Армия
Снайперы и гранатометчики Балтфлота ВМФ РФ проведут сборы в Калининградской области
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 29 мая. В Калининградской области пройдут сборы снайперов и гранатометчиков Балтийского флота ВМФ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В учебно-методических сборах примут участие более 250 военнослужащих. В ходе маневров они отработают навыки тактики, огневой стрельбы, маскировки, корректировки огня и классификации целей. Практическая часть занятий будет проходить в полевых условиях на нескольких полигонах Балтийского флота. Бойцы выполнят зачетные упражнения и комплекс учебно-боевых задач.

Опытные офицеры проведут с военнослужащими занятия по маскировке, классификации целей и корректировке огня. Кроме того, инструкторы научат бойцов пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, а также расскажут, как определить расстояние до цели и вести эффективный огонь по целям в темное и светлое время суток.

В ходе практической части занятий снайперам предстоит поразить цели на дальних дистанциях, а гранатометчикам отработать задачи по уничтожению живой силы и техники условного противника из ручных и автоматических гранатометов.

Ранее стало известно, что войска стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности проведут пять совместных учений осенью 2021 года. В ходе маневров военные отработают вопросы взаимодействия между различными видами войск ОДКБ, начиная от совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта и завершая постконфликтным урегулированием в рамках миротворческой миссии.

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россия минобороны рф сборы
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Все новости / Армия / Снайперы и гранатометчики Балтфлота ВМФ РФ проведут сборы в Калининградской области
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