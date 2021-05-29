Снайперы и гранатометчики Балтфлота ВМФ РФ проведут сборы в Калининградской области

Москва, 29 мая. В Калининградской области пройдут сборы снайперов и гранатометчиков Балтийского флота ВМФ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В учебно-методических сборах примут участие более 250 военнослужащих. В ходе маневров они отработают навыки тактики, огневой стрельбы, маскировки, корректировки огня и классификации целей. Практическая часть занятий будет проходить в полевых условиях на нескольких полигонах Балтийского флота. Бойцы выполнят зачетные упражнения и комплекс учебно-боевых задач.

Опытные офицеры проведут с военнослужащими занятия по маскировке, классификации целей и корректировке огня. Кроме того, инструкторы научат бойцов пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, а также расскажут, как определить расстояние до цели и вести эффективный огонь по целям в темное и светлое время суток.

В ходе практической части занятий снайперам предстоит поразить цели на дальних дистанциях, а гранатометчикам отработать задачи по уничтожению живой силы и техники условного противника из ручных и автоматических гранатометов.

Ранее стало известно, что войска стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности проведут пять совместных учений осенью 2021 года. В ходе маневров военные отработают вопросы взаимодействия между различными видами войск ОДКБ, начиная от совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта и завершая постконфликтным урегулированием в рамках миротворческой миссии.