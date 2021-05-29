Американские десантники устроили «зачистку» болгарскому бизнесу

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 20:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
Общество
Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео
20:49
Происшествия
Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему при строительстве объектов ВСУ
Все новости
29 мая 20:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
Общество
Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео
20:49
Происшествия
Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему при строительстве объектов ВСУ
Все новости

Американские десантники устроили «зачистку» болгарскому бизнесу

Армия
Американские десантники устроили «зачистку» болгарскому бизнесу
flickr.com  /  @The U.S. Army

София, 29 мая. Инцидент во время проведения учений НАТО ударил по имиджу американских военных, которые своими агрессивными действиями напугали болгарских рабочих.

Солдаты США в очередной раз стали фигурантами скандальной истории. Так, в материале портала «Шарий.net» было обращено внимание на инцидент, зафиксированный камерами видеонаблюдения завода в Болгарии, который затем получил широкую огласку благодаря выпуску канала Nova TV. Источник отмечает, что причиной скандальной истории стала ошибка, допущенная американскими десантниками. В рамках проведения военных маневров 11 мая солдаты «атаковали производственный цех нефтеперерабатывающего завода», расположенный в поселении Чешнегирово в окрестностях болгарского города Пловдив.

В обеденное время американские десантники, преодолев забор, с оружием в руках приступили к штурму промзоны и зачистке помещений завода, чем сильно испугали рабочих.

«Это было что-то очень страшное! Я был напуган и не мог отреагировать», — заявил рабочий Атанас Васко.

Другой рабочий, Георгий Нешев, рассказал о том, как солдаты под угрозой оружия заставили его сеть на землю. Однако после проведения «зачистки» данного участка воинствующие американцы покинули здание.

Рабочие настолько сильно перепугались, что даже не стали обращаться в местную полицию. Однако известили хозяина предприятия, который отсутствовал во время инцидента. Он сразу же отправился на военный аэродром, пытаясь получить объяснения у командования силами НАТО по поводу действий американских десантников, решивших устроить «зачистку» болгарскому бизнесу.

Ранее военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин рассказал о неприятном казусе с десантниками ВС США, случившимся на учениях Swift Responsе.

Вернуться назад

сша болгария учения завод армия зачистка
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 134994 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 96670 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 72080 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 71947 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 51229 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Все новости / Армия / Американские десантники устроили «зачистку» болгарскому бизнесу
Рейтинг@Mail.ru