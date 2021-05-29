Американские десантники устроили «зачистку» болгарскому бизнесу

София, 29 мая. Инцидент во время проведения учений НАТО ударил по имиджу американских военных, которые своими агрессивными действиями напугали болгарских рабочих.

Солдаты США в очередной раз стали фигурантами скандальной истории. Так, в материале портала «Шарий.net» было обращено внимание на инцидент, зафиксированный камерами видеонаблюдения завода в Болгарии, который затем получил широкую огласку благодаря выпуску канала Nova TV. Источник отмечает, что причиной скандальной истории стала ошибка, допущенная американскими десантниками. В рамках проведения военных маневров 11 мая солдаты «атаковали производственный цех нефтеперерабатывающего завода», расположенный в поселении Чешнегирово в окрестностях болгарского города Пловдив.

В обеденное время американские десантники, преодолев забор, с оружием в руках приступили к штурму промзоны и зачистке помещений завода, чем сильно испугали рабочих.

«Это было что-то очень страшное! Я был напуган и не мог отреагировать», — заявил рабочий Атанас Васко.

Другой рабочий, Георгий Нешев, рассказал о том, как солдаты под угрозой оружия заставили его сеть на землю. Однако после проведения «зачистки» данного участка воинствующие американцы покинули здание.

Рабочие настолько сильно перепугались, что даже не стали обращаться в местную полицию. Однако известили хозяина предприятия, который отсутствовал во время инцидента. Он сразу же отправился на военный аэродром, пытаясь получить объяснения у командования силами НАТО по поводу действий американских десантников, решивших устроить «зачистку» болгарскому бизнесу.

Ранее военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин рассказал о неприятном казусе с десантниками ВС США, случившимся на учениях Swift Responsе.