Ростов-на-Дону, 29 мая. Страховая пенсия по старости в этом году будет назначаться мужчинам, рожденным в первом полугодии 1960 года, и женщинам, рожденным в первом полугодии 1965 года.

Статистические данные говорят, что в 2021 году получать страховую пенсию по старости начнут получать 25 тыс. жителей Ростовской области. Для ее получения требуется 12 лет рабочего стажа и 21 пенсионный коэффициент, сообщает портал «Сальскньюс«.

Часть граждан имеет право на досрочный выход на пенсию по старости. В эту категорию входят работники опасных для здоровья и жизни профессий: спасатели, шахтеры, водители общественного транспорта и другие.

Право на досрочную пенсию определяется через стаж работы, а размер выплат — по формуле, разработанной Пенсионным фондом России. ФАН публиковал материал, который помогает самостоятельно определить размер будущей пенсии.