США заявили о провальных испытаниях противоракет SM-6 системы ПРО Aegis

Вашингтон, 29 мая. Новые испытания американских противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis завершились неудачей.

Как отмечается в заявлении Агентства по ПРО Министерства обороны США, противоракеты не смогли выполнить основную задачу — перехватить баллистические ракеты на конечном участке полета. Испытания проводились вместе с военно-морскими силами страны.

«Цель испытания заключалась в демонстрации возможностей корабля с системой ПРО Aegis обнаруживать, отслеживать, перехватывать и уничтожать баллистическую ракету средней дальности. Однако перехват не был выполнен», — указано в сообщении.

Теперь военные намерены провести проверку, в ходе которой они рассчитывают выяснить, что помешало успешному перехвату ракет.

Ранее стало известно, что Япония планирует построить два новых корабля с системами Aegis. Данный вопрос активно обсуждается между Токио и Вашингтоном.