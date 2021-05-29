Россиянам объяснили, как не ошибиться при оценке квартиры

Москва, 29 мая. Покупатель имеет минимальный риск быть обманутым при оценке недвижимости, уверен руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

В то же время для быстрого прохождения процедуры без дополнительных проверок лучше выбирать фирму, которая прошла аккредитацию у ипотечного банка заемщика. Оценка недвижимости перед заключением кредита на жилье проводится согласно требованию закона. Оценкой занимается независимый специалист, соответствующий ряду требований. В их числе — членство в одной из саморегулируемых организаций оценщиков и наличие квалификационного аттестата.

«Риск быть обманутым во время заказа оценки квартиры минимальный. Все-таки рынок ипотеки сейчас достаточно зрелый, и конторы, которые этим занимаются, работают открыто», — приводит мнение Красильникова агентство «Прайм».

Стоимость оценки покрывает сам заемщик, сумма зависит от типа недвижимости, региона, населенного пункта, размеров и расположения самого объекта.

Замглавы Минстроя ранее сообщил, что запуск государственной программы льготной аренды жилья не скажется на обычном рынке аренды. Данным проектом занимается компания «Дом.РФ», к 2030 году ожидается строительства десяти домов с льготной арендой.