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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
Общество
Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео
20:49
Происшествия
Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему при строительстве объектов ВСУ
20:48
Происшествия
Замначальника налоговой инспекции арестован в Петербурге
20:48
Общество
«Белавиа» увеличит число полетов в РФ и страны СНГ из-за санкций Запада
20:47
Экономика
Ford планирует увеличить долю электромобилей до 40% к 2030 году
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Россиянам объяснили, как не ошибиться при оценке квартиры

  /   Обновлено: 29 мая 2021 20:25
Экономика
Россиянам объяснили, как не ошибиться при оценке квартиры
pixabay.com

Москва, 29 мая. Покупатель имеет минимальный риск быть обманутым при оценке недвижимости, уверен руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

В то же время для быстрого прохождения процедуры без дополнительных проверок лучше выбирать фирму, которая прошла аккредитацию у ипотечного банка заемщика. Оценка недвижимости перед заключением кредита на жилье проводится согласно требованию закона. Оценкой занимается независимый специалист, соответствующий ряду требований. В их числе — членство в одной из саморегулируемых организаций оценщиков и наличие квалификационного аттестата.

«Риск быть обманутым во время заказа оценки квартиры минимальный. Все-таки рынок ипотеки сейчас достаточно зрелый, и конторы, которые этим занимаются, работают открыто», — приводит мнение Красильникова агентство «Прайм».

Стоимость оценки покрывает сам заемщик, сумма зависит от типа недвижимости, региона, населенного пункта, размеров и расположения самого объекта.

Замглавы Минстроя ранее сообщил, что запуск государственной программы льготной аренды жилья не скажется на обычном рынке аренды. Данным проектом занимается компания «Дом.РФ», к 2030 году ожидается строительства десяти домов с льготной арендой.

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жилье квартиры рынок жилья оценка жилья красильников
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Все новости / Экономика / Россиянам объяснили, как не ошибиться при оценке квартиры
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