Оперативники задержали читинца, застрелившего собаку во дворе дома

Чита, 29 мая. Сотрудники полиции задержали местного жителя по подозрению в убийстве собаки из огнестрельного оружия.

Случай живодерства произошел во дворе дома на улице Журавлева. Горожанин выстрелил в собаку, после чего питомец погиб, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа задержала предполагаемого живодера и доставила его в отдел для допроса. Все обстоятельства инцидента выяснятся в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее случай жестокого обращения с животным произошел в Нижнем Новгороде. Как писал ФАН, живодер пырнул ножом собаку на глазах у прохожих.