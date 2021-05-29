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29 мая 20:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
Общество
Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео
20:49
Происшествия
Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему при строительстве объектов ВСУ
20:48
Происшествия
Замначальника налоговой инспекции арестован в Петербурге
20:48
Общество
«Белавиа» увеличит число полетов в РФ и страны СНГ из-за санкций Запада
20:47
Экономика
Ford планирует увеличить долю электромобилей до 40% к 2030 году
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Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома

Политика
Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 29 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как и любой гражданин республики, чувствует себя в России как дома. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры политиков длились свыше пяти часов. Сегодня они продолжили обсуждение в неформальной обстановке. Пресс-секретарь президента РФ напомнил о неоднократных случаях, когда белорусский глава оставался ночевать в Краснодарском крае.

Ранее была обнародована фотография Путина и Лукашенко во время морской прогулки на яхте. В ходе предшествующего разговора лидер России предложил коллеге искупаться в Черном море.

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путин песков лукашенко
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