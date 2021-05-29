Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома

Сочи, 29 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как и любой гражданин республики, чувствует себя в России как дома. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры политиков длились свыше пяти часов. Сегодня они продолжили обсуждение в неформальной обстановке. Пресс-секретарь президента РФ напомнил о неоднократных случаях, когда белорусский глава оставался ночевать в Краснодарском крае.

Ранее была обнародована фотография Путина и Лукашенко во время морской прогулки на яхте. В ходе предшествующего разговора лидер России предложил коллеге искупаться в Черном море.