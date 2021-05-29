Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа

Вашингтон, 29 мая. Администрация президента Джо Байдена подверглась резкой критике за решение поддержать проект по разработке нефтегазового месторождения в арктической зоне Аляски.

Проект концерна Conoco-Philips, предусматривающий разработку месторождения в Национальном нефтяном заповеднике «Аляска» — специальной зоне на севере штата, был одобрен администрацией президента Дональда Трампа за день до инаугурации Джо Байдена. Практически сразу же этот проект, предусматривающий многомиллиардные инвестиции, оказался в центре судебного разбирательства: экологические активисты и члены местных племен начали судебную кампанию, целью которой было недопущение ведения работ на территории, имеющей важное значение для экологии региона.

Решение Байдена о поддержке проекта Willow стало неожиданностью для многих в Вашингтоне. Оно было принято на фоне закрытия нефтяных производств в Пермском бассейне, запрета на использование гидроразрыва пласта, закрытия нефтепровода Keystone и общего курса на использование возобновляемых источников энергии и отказа от традиционных энергоносителей, включая уголь и нефть.

«Невероятное разочарование — видеть, как администрация Байдена защищает этот катастрофический с точки зрения экологии проект. Президент Байден пообещал меры по изменению климата, и наш климат не может позволить себе масштабные новые проекты по бурению нефтяных скважин», — говорит Кристен Монселл, адвокат Центра биологического разнообразия, одной из групп, которые подали в суд, чтобы остановить бурение.

В ходе пресс-конференции представители Белого дома сообщили, что проект, который позволит добывать до 100 тыс баррелей нефти в сутки в течение последующих 30 лет, учитывает возможные риски для популяции птиц, рыбы и белых медведей и не представляет угрозы для биологического разнообразия региона. В то же время, представители администрации Байдена не смогли объяснить каким образом масштабный нефтяной проект в арктической зоне согласуется с климатической повесткой, принятой демократами.

На данный момент решение Байдена поддержать спорный проект поставило его в двусмысленную позу: с одной стороны он пробует заручиться поддержкой сторонников Трампа, в частности — сенатора от Аляски Лизы Мурковски, что может быть крайне важно, учитывая распределение голосов в Сенате, где Байдену предстоит побороться за поддержку финансирования своих программ. С другой стороны он столкнулся с критикой со стороны левого крыла демократической партии и экологических активистов и рискует растерять поддержку своих сторонников.