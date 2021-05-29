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новостей
22:26
Общество
Британский премьер Джонсон мог тайно жениться на своей возлюбленной
22:22
Спорт
Россиянин Толчинский назван лучшим игроком матча со Швейцарией на ЧМ по хоккею
22:21
Общество
Алиханов поручил отремонтировать инфекционную больницу в Калининградской области
22:21
Общество
Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за один день
22:17
Общество
Зеленый сквер вместо развалин: в Туле появится новое общественное пространство
22:11
Общество
Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией
22:02
Происшествия
Самолет Москва — Симферополь благополучно вылетел из аэропорта Шереметьево
22:00
Общество
Маркетолог Григорьев объяснил причины хаоса на рынке криптовалюты в Китае
21:56
Спорт
Тренерские штабы «Челси» и «Ман Сити» озвучили основные составы на финал ЛЧ
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21:31
Происшествия
Мощный ураган с градом в подмосковной Коломне показали на видео
21:30
Общество
Генпрокуратура получит более 3 млрд руб на улучшение соцобеспечения сотрудников
21:24
Политика
Сирийский МИД назвал Евросоюз мягкотелой организацией
21:20
Спорт
Сборная РФ набирает обороты: как российские хоккеисты обыграли Швейцарию
21:14
Шоу-бизнес
Ивлееву заподозрили в беременности на фоне слухов о разводе с Элджеем
21:10
Политика
Госдепартамент США намерен потратить 665 млн долларов на защиту Европы
21:08
Общество
Отреагировали быстро и четко: биолог Аграновский поблагодарил разработчиков вакцин РФ
21:07
Политика
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21:05
Политика
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Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа

США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
Global Look Press  /  Us Senate / ZUMAPRESS

Вашингтон, 29 мая. Администрация президента Джо Байдена подверглась резкой критике за решение поддержать проект по разработке нефтегазового месторождения в арктической зоне Аляски.

Проект концерна Conoco-Philips, предусматривающий разработку месторождения в Национальном нефтяном заповеднике «Аляска» — специальной зоне на севере штата, был одобрен администрацией президента Дональда Трампа за день до инаугурации Джо Байдена. Практически сразу же этот проект, предусматривающий многомиллиардные инвестиции, оказался в центре судебного разбирательства: экологические активисты и члены местных племен начали судебную кампанию, целью которой было недопущение ведения работ на территории, имеющей важное значение для экологии региона.

Решение Байдена о поддержке проекта Willow стало неожиданностью для многих в Вашингтоне. Оно было принято на фоне закрытия нефтяных производств в Пермском бассейне, запрета на использование гидроразрыва пласта, закрытия нефтепровода Keystone и общего курса на использование возобновляемых источников энергии и отказа от традиционных энергоносителей, включая уголь и нефть.

«Невероятное разочарование — видеть, как администрация Байдена защищает этот катастрофический с точки зрения экологии проект. Президент Байден пообещал меры по изменению климата, и наш климат не может позволить себе масштабные новые проекты по бурению нефтяных скважин», — говорит Кристен Монселл, адвокат Центра биологического разнообразия, одной из групп, которые подали в суд, чтобы остановить бурение.

В ходе пресс-конференции представители Белого дома сообщили, что проект, который позволит добывать до 100 тыс баррелей нефти в сутки в течение последующих 30 лет, учитывает возможные риски для популяции птиц, рыбы и белых медведей и не представляет угрозы для биологического разнообразия региона. В то же время, представители администрации Байдена не смогли объяснить каким образом масштабный нефтяной проект в арктической зоне согласуется с климатической повесткой, принятой демократами.

На данный момент решение Байдена поддержать спорный проект поставило его в двусмысленную позу: с одной стороны он пробует заручиться поддержкой сторонников Трампа, в частности — сенатора от Аляски Лизы Мурковски, что может быть крайне важно, учитывая распределение голосов в Сенате, где Байдену предстоит побороться за поддержку финансирования своих программ. С другой стороны он столкнулся с критикой со стороны левого крыла демократической партии и экологических активистов и рискует растерять поддержку своих сторонников.

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