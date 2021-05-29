Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия

Москва, 29 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о поручении Министерствам транспорта России и Белоруссии организовать воздушное сообщение.

Ведомства должны наладить взаимодействие из-за необходимости вернуть граждан Белоруссии из Европы, а также из-за начала отпусков. Жители Союзного государства намерены посетить побережье Черного моря, рассказал Песков.

В ходе общения лидеров двух стран поднимались вопросы организации авиасообщения с учетом решения властей Европы и авиакомпаний, которые прекратили рейсы через воздушное пространство Белоруссии, подчеркнул представитель Кремля по итогам переговор глав РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.