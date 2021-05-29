Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком

Москва, 29 мая. Актриса Светлана Светличная призналась, что жалеет о роли роковой красотки в комедии «Бриллиантовая рука». Именно этот фильм принес артистке небывалую популярность и славу.

В фильме легендарного советского режиссера Леонида Гайдая Светличная сыграла роль соблазнительницы Анны Сергеевна. По словам актрисы, эта роль давалась ей легко, однако она до сиз пор жалеет, что согласилась на съемки. Сцену, где она танцует перед героем Юрия Никулина, даже хотели вырезать — настолько эпизод получился эротичным для того времени. Звезда отметила, что она всегда старалась избегать подобных персонажей — ветряных девиц, но очень хотела поработать с Гайдаем.

По признанию Светличной, на съемочной площадке ее ждало разочарование. Режиссер, которой покорял миллионы зрителей своими комедиями, оказался трудным человеком. Помимо роли девушки легкого поведения, актрисе пришлось смириться и с невыносимым характером Гайдая.

«Леонид Гайдай был каким-то холодным. И юмора в нем совсем не было. Вроде как и комедийную ленту снимал, а юмор вообще отсутствовал. Хорошо, что еще Юрий Никулин был. Если честно, то роль я смогла сыграть именно благодаря ему», — рассказала Светличная в интервью «АиФ».

Актриса призналась, что ей очень повезло с партнерами по съемкам. В «Бриллиантовой руке» верным другом и помощником для Светличной был Никулин, а в фильме «Семнадцать мгновений весны» — Вячеслав Тихонов. В последнего звезда даже была влюблена, но не могла и думать об отношениях вне съемочной площадки.