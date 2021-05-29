Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым

Симферополь, 29 мая. Журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, планируются ли перелеты белорусской авиакомпании «Белавиа» в Крым.

Песков заявил, что с подобным вопросом следует обращаться непосредственно к авиаперевозчику. Такое заявление он сделал по итогам встречи белорусского лидера Александра Лукашенко и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Авиакомпания «Белавиа» ранее приостановила полеты в Кишинев. Такое решение принято из-за запрета ЕС на использование воздушного пространства Белоруссии, разъяснили представители перевозчика.