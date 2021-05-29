Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге

Москва, 29 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко детально проинформировал своего коллегу из России Владимира Путина об инциденте с самолетом Ryanair, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Владимир Путин поднял вопрос о задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге. Глава государства поручил МИД России отслеживать ее судьбу, сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что российскому руководству небезразлична судьба гражданки РФ, однако необходимо учитывать наличие у нее вида на жительство в Республике Беларусь.

Белоруссия запросит у Швейцарии правовую помощь по делу о самолете Ryanair. Этим вопросом занимается Следственный комитет республики.