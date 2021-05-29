Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску

Москва, 29 мая. Второй транш государственного кредита России Белоруссии на сумму 500 млн долларов согласован, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, средства поступят в ближайшее время. Соответствующий вопрос обсуждался в ходе неформальной встречи президента России Владимир Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Песков сообщил, что перечисление средств ожидается до конца июня текущего года.

Близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что стороны договорились о втором транше госкредита. Также источник опубликовал фото, на котором изображены Путин и Лукашенко во время разговора во время морской прогулки в Сочи на яхте.