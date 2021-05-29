Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России

Нижний Новгород, 29 мая. Выпуск кроссовера Taos начался на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде 27 мая, сообщила компания Volkswagen.

ГАЗ выпускает эту модель на контрактных условиях, получая комиссионные за каждый изготовленный автомобиль. Инвестиции в налаживание сборки Taos на территории РФ составили 63 млн евро.

Volkswagen Taos для местного рынка был анонсирован еще в марте текущего года. В модельном ряду немецкой марки новинка займет позицию на ступень ниже Tiguan и составит конкуренцию моделям Hyundai Creta, Kia Seltos и Renault Duster. Авто является серьезно перелицованной версией чешского кроссовера Skoda Karoq.

Компания Volkswagen ранее изменила сборку Tiguan для российских покупателей. Кроссовер вновь предлагают со связкой 150-сильного мотора и полного привода.