Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей

Волгодонск, 29 мая. Сотрудники СК окончили расследование коррупционного дела в отношении уже бывшего руководителя волгодонского «Водоканала». Имущество обвиняемого арестовано.

По мнению сотрудников регионального СУ СКР, фигурант получал взятки от подчиненного. С апреля 2018 по август 2020 года работник предприятия платил директору за покровительство и карьерное продвижение — подчиненному была обещана более высокая должность. Незаконная деятельность принесла обвиняемому 2,9 миллиона рублей.

Суд удовлетворил ходатайство об аресте имущества фигуранта на сумму в 7,8 миллиона рублей. На время следствия бывший директор помещен в СИЗО.

В Петербурге задержан экс-руководитель Фонда капитального ремонта. Он подозревается во взяточничестве, сообщал ФАН.