Киев, 29 мая. Политолог Василь Вакаров рассказал, какие влиятельные политические иностранные силы сумел удовлетворить президент Украины Владимир Зеленский.

Вакаров в беседе с журналистами рассказал о деятельности Зеленского в роли президента Незалежной. По мнению эксперта, политик действовал только в собственных интересах, занимая высокий пост.

«Президенту Зеленскому удалось удовлетворить все влиятельные силы на Украине. Он это не для народа, конечно, сделал, а исключительно для себя. Удовлетворил и американцев, и британцев, и олигархов», — сказал Вакаров.

Он отметил, что оказываемое Владимиром Зеленским давление на главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука скорее походит на своеобразную попытку договорится с политиком. По словам Вакарова, законы, принятые украинским президентом, не работают.

«Он (Зеленский. — Прим. ФАН), по сути, заменил реальность новыми обещаниями, но это пока работает. Он не забирает у украинцев мечту о будущем, этим он и привлекает», — добавил политолог.

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