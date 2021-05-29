В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ

Москва, 29 мая. Физическое золото не будут покупать за средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщили в Министерстве финансов РФ.

За проведение сделок в безналичной форме будет ответственен Центробанк, пишет ТАСС

«Все операции с золотом, входящим в состав активов ФНБ, будут отражаться на открытом в Банке России «металлическом» счете. Приобретение за счет средств ФНБ золота в физической форме не планируется», — пояснили в ведомстве.

Правительство рассматривало способы обезопасить средства фонда от инфляционных рисков и увеличить доходность их хранения. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин одобрил инвестирование денег ФНБ в золото.