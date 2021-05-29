Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем

Крым, 29 мая. Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за строителя из Словении Романа Малькова, который бросил свою жену и четырех детей.

Мальков оставил жену и своих детей дома около года назад и уехал в Россию на заработки. Там он повстречал звезду сериалов Анастасию Макееву, которая хотела построить себе дачу. Актриса наняла строителя и во время ремонтных работ у них завязался бурный роман. Спустя время она узнала, что дома в Словении возлюбленного ждут жена и дети. Но чувства Малькова к Макеевой оказались сильнее родственных уз. Мужчина развелся с супругой.

Роман попросил у актрисы руку и сердце, и она с радостью согласилась. Несколько месяцев влюбленные планировали торжество. Свои отношения Макеева и Мальков узаконили в солнечном Крыму. Актриса поделилась роскошными снимками в Instagram.

"Ну вот и наступил наш день счастья", — написала она.

Пока молодожены радуются созданию семьи, бывшая семья Малькова вынуждена обращаться за помощью в суд, чтобы добиться от него алиментов. Недавно экс-супруга строителя Светлана Малькова рассказала, что выиграла иск об алиментах детям.