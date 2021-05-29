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29 мая 19:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:28
Общество
Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:26
Общество
Дочь министра Сергея Шойгу рассказала о помолвке с фитнес-блогером
19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
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Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем

Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
instagram.com  /  @makeevan

Крым, 29 мая. Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за строителя из Словении Романа Малькова, который бросил свою жену и четырех детей.

Мальков оставил жену и своих детей дома около года назад и уехал в Россию на заработки. Там он повстречал звезду сериалов Анастасию Макееву, которая хотела построить себе дачу. Актриса наняла строителя и во время ремонтных работ у них завязался бурный роман. Спустя время она узнала, что дома в Словении возлюбленного ждут жена и дети. Но чувства Малькова к Макеевой оказались сильнее родственных уз. Мужчина развелся с супругой.

Роман попросил у актрисы руку и сердце, и она с радостью согласилась. Несколько месяцев влюбленные планировали торжество. Свои отношения Макеева и Мальков узаконили в солнечном Крыму. Актриса поделилась роскошными снимками в Instagram.

"Ну вот и наступил наш день счастья", — написала она.

Пока молодожены радуются созданию семьи, бывшая семья Малькова вынуждена обращаться за помощью в суд, чтобы добиться от него алиментов. Недавно экс-супруга строителя Светлана Малькова рассказала, что выиграла иск об алиментах детям.

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свадьба макеева мальков
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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
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