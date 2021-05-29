Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию

Москва, 29 мая. Боевые роботы сделают Вооруженные силы России более высокотехнологичными и эффективными. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее президент России Владимир Путин провел традиционную серию совещаний по оборонной тематике в Сочи. В ходе встречи с военными глава государства заявил, что российская армия должна быть компактной и эффективной. Он также добавил, что войска должны быть в нужной степени оснащены новейшими образцами вооружения, передает Nation News.

Баранец выразил уверенность, что боевые роботы позволят российской армии достичь поставленных президентом целей.

«Наша армия получает новейшие виды оружия, боевой техники и роботов, которые могут заменить пять, десять, а то и 50 солдат. За счет этого армия может стать более компактной и эффективной», — пояснил он.

Баранец также добавил, что в течение последних лет российская армия стремительно развивалась, что позволило ей стать более высокотехнологичной. При этом в настоящее время в распоряжение российских военных поступают новейшие образцы вооружения, которые в полной мере отвечают потенциальным угрозам.

Ранее Владимир Путин заявил, что развитие российской армии должно осуществляться системно и с учетом современных тенденций. При этом особое внимание необходимо уделять совершенствованию стратегических ядерных сил, которые являются ключевым фактором обеспечения безопасности России.