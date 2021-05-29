«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ

Москва, 29 мая. Может ли смена подрядчика строительства комплекса по переработке газа в Усть-Луге отразиться на графике его строительства, рассказал зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

С точки зрения воздействия перемены подрядчика на выполнение хода строительных работ на газовом комплексе проблем нет. Со стороны газового холдинга присутствует контроль всех объектов, связанных с проектом, приводит слова Маркелова ТАСС.

ЕРС-контракт (включающий проектирование, комплектацию и строительство) на газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге был расторгнут 12 марта АО «Нипигазом» и «Русхимальянсом». Впоследствии заключено соглашение о намерениях, которое определяет основные условия перспективного EPSS-контракта. Подписантами стали «Русхимальянс» и Linde Engineering. Предметом договора являются инжиниринговые услуги, поставка оборудования и обслуживание объектов газопереработки и общезаводского хозяйства в Усть-Луге. Процесс контрактации проекта остается активным.

Заместитель председателя правления «Газпрома» ранее сообщил, что оценка объема добычи природного газа в 2021 году увеличена до 506,5 млрд кубометров. Объем добычи ресурса может быть увеличен на 11,7%.