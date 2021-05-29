Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции

Претория, 29 мая. Около 200 секс-работников в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции.

В Южноафриканской республике действует закон, согласно которому люди, работающие в секс-индустрии, и их клиенты несут уголовную ответственность. Этот запрет действует еще со времен апартеида.

«Секс за деньги — это работа, а не преступление», — заявил один из демонстрантов.

Гуманитарные организации заявляют, что в ЮАР работает от 120 тысяч до 180 тысяч человек в сфере проституции.

«Я купила дом, только благодаря моей профессии», — подтвердила участница протеста.

Зачастую секс-работники подвергаются насилию не только со стороны полиции, но и клиентов.

«Полиция преследует нас и требует взятки. Даже когда мы подвергаемся насилию со стороны клиентов, у нас нет возможности обратиться к служителям закона, так как они привлекут нас к ответственности», — пожаловалась жительница Йоханнесбурга.

По данным МВД республики, ежегодно около десяти работников секс-индустрии погибают от изнасилований или жестокого обращения.

Ранее сообщалось о студенческих протестах в Йоханнесбурге, которые возникли по причине дорогого обучения в вузах. В ходе митинга силовики применили травматическое оружие и застрелили мужчину. Это вызвало еще больший гнев со стороны участников шествия.