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Шоу-бизнес
Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Шацкой
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29 мая 19:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:28
Общество
Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:26
Общество
Дочь министра Сергея Шойгу рассказала о помолвке с фитнес-блогером
19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
19:05
Шоу-бизнес
Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Шацкой
Все новости

Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Шацкой

Шоу-бизнес
Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Шацкой
Global Look Press  /  Natalia Shakhanova

Москва, 29 мая. Вдову актера Леонида Филатова, актрису Нину Шацкую похоронили не рядом с мужем на Ваганьковском кладбище, она обрела покой на Троекуровском кладбище в Москве.

Денис Золотухин болезненно переживает смерть матери. Его жена рассказала, что два года назад Нина Шацкая пережила инсульт, но особо не нуждалась ни в чьей помощи.

«До последней минуты, до последнего дня она ходила сама. Мы даже не знали, что у нее коронавирус. У нее давление упало, стало плохо, не смогла встать с кровати», — рассказала женщина журналистам программы «Ты не поверишь!».

Заразился коронавирусом и сам Денис Золотухин, он лечился в больнице. Сына актрисы выписали всего за день до похорон матери. Однако наследник не исполнил ее последнюю волю — актриса мечтала упокоиться рядом с Леонидом Филатовым.

В итоге для нее подыскали недорогое место на Троекуровском кладбище. На прощание со звездой советского кино пришли всего двадцать человек. Друг покойной был возмущен, что мероприятие проигнорировали актеры столичного театра на Таганке, не прислав даже венка.

Ранее стало известно, что Нина Шацкая умерла в возрасте 81 года от последствий коронавируса. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе проблемы с почками. Ее могила находится рядом с дрессировщиком Михаилом Багдасаровым и актером Владимиром Качаном.

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актриса похороны шацкая
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