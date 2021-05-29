Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Шацкой

Москва, 29 мая. Вдову актера Леонида Филатова, актрису Нину Шацкую похоронили не рядом с мужем на Ваганьковском кладбище, она обрела покой на Троекуровском кладбище в Москве.

Денис Золотухин болезненно переживает смерть матери. Его жена рассказала, что два года назад Нина Шацкая пережила инсульт, но особо не нуждалась ни в чьей помощи.

«До последней минуты, до последнего дня она ходила сама. Мы даже не знали, что у нее коронавирус. У нее давление упало, стало плохо, не смогла встать с кровати», — рассказала женщина журналистам программы «Ты не поверишь!».

Заразился коронавирусом и сам Денис Золотухин, он лечился в больнице. Сына актрисы выписали всего за день до похорон матери. Однако наследник не исполнил ее последнюю волю — актриса мечтала упокоиться рядом с Леонидом Филатовым.

В итоге для нее подыскали недорогое место на Троекуровском кладбище. На прощание со звездой советского кино пришли всего двадцать человек. Друг покойной был возмущен, что мероприятие проигнорировали актеры столичного театра на Таганке, не прислав даже венка.

Ранее стало известно, что Нина Шацкая умерла в возрасте 81 года от последствий коронавируса. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе проблемы с почками. Ее могила находится рядом с дрессировщиком Михаилом Багдасаровым и актером Владимиром Качаном.