Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи

Москва, 29 мая. Российская авиакомпания «Победа» приступила к регулярному авиасообщению из Кирова в Сочи и обратно.

Известно, что жители Кирова будут иметь возможность отправиться на курорт Краснодарского края вплоть до 26 сентября. Самолеты по этому направлению будут летать практически ежедневно.

«Победа» будет осуществлять рейсы в Сочи во все дни недели, кроме вторника и субботы. Вылет из кировского аэропорта «Победилово» запланирован на 19:30. В пути самолет проведет 2 часа 50 минут. В сочинском аэропорту он приземлится в 22:20.

По поручению мэра Алексея Копайгородского в Сочи в этом году была проведена инвентаризация пляжных территорий. Власти курортного города в этом году намерены открыть для отдыхающих еще 200 пляжей.