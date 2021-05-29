Продюсеры «X-Factor. Беларусь» обвинили Риту Дакоту в клевете

Москва, 29 мая. Создатели белорусской версии знаменитого шоу X-Factor заявили, что кандидатура Риты Дакоты на роль наставника в проекте была практически сразу же отвергнута.

Белорусский X-Factor еще не стартовал, но уже оброс скандалами. На днях продюсеры назвали имена звезд, которые вошли в жюри дебютного сезона. Кресло наставников заняли музыкальный критик Сергей Соседов, певец Руслан Алехно, рэпер Серега и звезда «Дома-2» Ольга Бузова.

Решение взять в проект исполнительницу хита «Мало половин» раскритиковали пользователи Сети. Однако больше всех возмущалась участница «Фабрики звезд» Рита Дакота. Она заявила, что Бузова заняла ее место. С ответным заявлением выступила Белтелерадиокомпания, которая продюсирует «X-Factor. Беларусь». Создатели шоу обвинили Дакоту в клевете и отметили, что никаких однозначных договоренностей с певицей не было.

«Этот человек не должен был стать наставником на шоу. Кандидатура была исключена почти сразу же нашей командой. Переговоры велись и рассматривались кандидатуры нескольких десятков артистов. В результате, мы остановились на очень талантливых людях», — отметили в БТРК.

Рита Дакота на своей странице в Instagram уверяет, что продюсеры утвердили ее на роль наставника. По словам звезды, она была сильно расстроена не столько этой «заменой», сколько отношением создателей: о решении взять в проект Бузову певица узнала из СМИ.