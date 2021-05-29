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19:28
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Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:26
Общество
Дочь министра Сергея Шойгу рассказала о помолвке с фитнес-блогером
19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
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Власти Эфиопии сомневаются в достоверности заявлений ООН об аресте беженцев в Тыграе

Африка
Власти Эфиопии сомневаются в достоверности заявлений ООН об аресте беженцев в Тыграе
twitter.com  /  Office of the Prime Minister - Ethiopia

Аддис-Абеба, 29 мая. Министерство иностранных дел Эфиопии прокомментировало слухи о произвольных арестах внутренних перемещенных лиц (ВПЛ), которые происходят в городе Шире в штате Тыграй.

Правительство африканской страны заявило, что получало информацию от координатора Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам в Эфиопии Кэтрин Сози. Власти намерены провести расследование и проверить данные, которые передала представительница ООН.

МИД не уверен, что аресты действительно происходят. Лагеря для беженцев хорошо охраняются, и те, кто там живет, в безопасности. Не факт, что слова Сози правдивы.

Тем не менее власти отреагировали на сигнал ООН. Если подобные случаи происходят, они собираются это выяснить и наказать виновных.

Сообщения о произвольных арестах появились в прессе 25 мая. Издание Reuters опубликовало материал, в котором заявило о насильственном задержании около полутысячи мужчин и женщин из четырех лагерей для ВПЛ в Шире.

Стоит отметить, что информацию СМИ передали представители ООН. При этом свидетели, которых упомянули в статье, остались неназванными. Все указывает на то, что, прежде чем предпринимать какие-либо действия, нужно убедиться в наличии таких инцидентов.

На северо-западе Эфиопии происходит конфликт, спровоцированный группировкой «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ). Правительство из-за пандемии перенесло выборы, однако НФОТ провел собственное голосование в регионе. Позже боевики напали на базу армии. В итоге в ноябре прошлого года началась военная операция против радикалов.

На фоне конфликта в стране разгорелся гуманитарный кризис. Сотни тысяч людей бегут из своих домов, спасаясь от войны. Они прячутся в лагерях для беженцев. Недавно число тех, кто нуждается в помощи, достигло 4,5 миллионов человек. Им не хватает самого необходимого: продовольствия, воды и лекарств.

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эфиопия тыграй
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