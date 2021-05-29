Власти Эфиопии сомневаются в достоверности заявлений ООН об аресте беженцев в Тыграе

Аддис-Абеба, 29 мая. Министерство иностранных дел Эфиопии прокомментировало слухи о произвольных арестах внутренних перемещенных лиц (ВПЛ), которые происходят в городе Шире в штате Тыграй.

Правительство африканской страны заявило, что получало информацию от координатора Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам в Эфиопии Кэтрин Сози. Власти намерены провести расследование и проверить данные, которые передала представительница ООН.

МИД не уверен, что аресты действительно происходят. Лагеря для беженцев хорошо охраняются, и те, кто там живет, в безопасности. Не факт, что слова Сози правдивы.

Тем не менее власти отреагировали на сигнал ООН. Если подобные случаи происходят, они собираются это выяснить и наказать виновных.

Сообщения о произвольных арестах появились в прессе 25 мая. Издание Reuters опубликовало материал, в котором заявило о насильственном задержании около полутысячи мужчин и женщин из четырех лагерей для ВПЛ в Шире.

Стоит отметить, что информацию СМИ передали представители ООН. При этом свидетели, которых упомянули в статье, остались неназванными. Все указывает на то, что, прежде чем предпринимать какие-либо действия, нужно убедиться в наличии таких инцидентов.

На северо-западе Эфиопии происходит конфликт, спровоцированный группировкой «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ). Правительство из-за пандемии перенесло выборы, однако НФОТ провел собственное голосование в регионе. Позже боевики напали на базу армии. В итоге в ноябре прошлого года началась военная операция против радикалов.

На фоне конфликта в стране разгорелся гуманитарный кризис. Сотни тысяч людей бегут из своих домов, спасаясь от войны. Они прячутся в лагерях для беженцев. Недавно число тех, кто нуждается в помощи, достигло 4,5 миллионов человек. Им не хватает самого необходимого: продовольствия, воды и лекарств.