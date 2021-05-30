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30 мая 07:37
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новостей
07:33
Общество
Окурок 80-летней сигары Черчилля купили за 4,27 тысячи фунтов стерлингов
07:31
Общество
Попавший в ДТП с Ефремовым фургон выставили на продажу
07:21
Общество
Безналичная оплата проезда в электричке была запущена в Новосибирске
07:19
Общество
Картина «Подольские курсанты» получила награду на кинофестивале в США
07:19
Общество
Американец перечислил отличия свадеб в России и США
07:18
Общество
Высадка бархатцев и мяты может спасти от нашествия комаров
07:16
Общество
Власти США объясняют рост преступности в стране пандемией коронавируса
07:10
Политика
Глава Европарламента выступил за усиление антироссийских санкций
07:00
Общество
Маркетолог Григорьев указал на тревожный сигнал для майнеров
06:57
Общество
Презентация нового кроссовера Hyundai Tucson в РФ пройдет 31 мая
06:56
Общество
Опубликованы неизвестные письма Экзюпери своей музе
06:56
Общество
Хабаровск отмечает 163-ю годовщину со дня основания
06:25
Происшествия
Один человек стал жертвой крушения самолета в Теннесси
06:25
Общество
Австралийские ученые рассказали о пользе вечерних физнагрузок для здоровья
06:21
Общество
Шум может помочь людям избавиться от чувства одиночества
06:18
Наука
Жирная скумбрия оказалась источником долголетия и средством омоложения
06:11
Общество
ФССП составила портрет среднестатистического неплательщика по алиментам
06:11
Общество
МИ-6 склоняется к версии лабораторного происхождения COVID-19
06:09
Общество
Вильфанд спрогнозировал потепление в ЦФО к концу следующей недели
06:08
Общество
МВД с начала года вычислило более 230 заявителей о ложном минировании
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Маркетолог Григорьев указал на тревожный сигнал для майнеров

Общество
Маркетолог Григорьев указал на тревожный сигнал для майнеров
фото из личного архива Николая Григорьева  / 

Пригодные для майнинга видеокарты могут быть запрещены для широкого гражданского оборота. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт указал на событие, которое может послужить тревожным сигналом для добытчиков криптовалюты.

«Компания Nvidia только что анонсировала новые видеокарты, в которых «прошит» запрет на майнинг. Этому есть две причины. Во-первых, добыча криптовалюты привела к бешеному дефициту видеокарт во всем мире. Люди, которые, например, занимаются графическим дизайном, просто не могут обновить «железо» (модернизировать компьютер. — Прим. ФАН). Цены запредельные и на новый товар. Вторая причина в том, что через производителей «железа» майнеров начинают контролировать», — сообщил специалист.

Николай Григорьев, предположил, что на самом деле могло заставить компанию Nvidia пойти на такие меры в эпоху повышенного спроса на данную продукцию.

«Где-нибудь за игрой в гольф акционеры, члены совета директоров пошептались и было решено, что пора эту историю «прикручивать», а такие видеокарты продавать только Федеральной резервной системе или еще кому-то», — пояснил собеседник Федерального агентства новостей.

Маркетолог Григорьев указал на тревожный сигнал для майнеров
pixabay.com  / JacekAbramowicz

В завершение он допустил, что такое ограничение для майнинга — предвестник кардинальных перемен в недалеком будущем.

«Однажды может оказаться так, что центробанки могут покупать видеокарты для майнинга, а обычный человек уже не может. Возможно, они, как и оружие, станут запрещены для широкого гражданского оборота», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов.

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григорьев майнинг маркетолог
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