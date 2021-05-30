Маркетолог Григорьев указал на тревожный сигнал для майнеров

Пригодные для майнинга видеокарты могут быть запрещены для широкого гражданского оборота. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт указал на событие, которое может послужить тревожным сигналом для добытчиков криптовалюты.

«Компания Nvidia только что анонсировала новые видеокарты, в которых «прошит» запрет на майнинг. Этому есть две причины. Во-первых, добыча криптовалюты привела к бешеному дефициту видеокарт во всем мире. Люди, которые, например, занимаются графическим дизайном, просто не могут обновить «железо» (модернизировать компьютер. — Прим. ФАН). Цены запредельные и на новый товар. Вторая причина в том, что через производителей «железа» майнеров начинают контролировать», — сообщил специалист.

Николай Григорьев, предположил, что на самом деле могло заставить компанию Nvidia пойти на такие меры в эпоху повышенного спроса на данную продукцию.

«Где-нибудь за игрой в гольф акционеры, члены совета директоров пошептались и было решено, что пора эту историю «прикручивать», а такие видеокарты продавать только Федеральной резервной системе или еще кому-то», — пояснил собеседник Федерального агентства новостей.

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В завершение он допустил, что такое ограничение для майнинга — предвестник кардинальных перемен в недалеком будущем.

«Однажды может оказаться так, что центробанки могут покупать видеокарты для майнинга, а обычный человек уже не может. Возможно, они, как и оружие, станут запрещены для широкого гражданского оборота», — подытожил маркетолог.

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