Актриса Елена Проклова заявила о бесплодии своего коллеги Александра Абдулова

Москва, 29 мая. Звезда советского кино Елена Проклова в эфире программы «Прямой эфир» прокомментировала скандал с «внебрачным сыном» актера Александра Абдулова.

В студию Андрея Малахова пришел 47-летний музыкант из Петербурга Сергей Шипотько. Он заявил, что является наследником народного артиста, скончавшегося в 2008 году. По мнению Прокловой, очень многие женщины хотели бы родить ребенка от Абдулова, однако этому помешало его мужское бесплодие.

«Саша сам неоднократно в приватном разговоре говорил о том, что у него не может быть детей», — пояснила она.

Однако другие участники программы не согласились с Прокловой. Журналист Александр Мягченков отметил, что у Абдулова были большие возможности. Не сходится со словами актрисы и тот факт, что за год до смерти у артиста родилась дочь Евгения. Девочка очень похожа на звездного отца, поэтому ни у кого нет сомнений об их родственных связях.

Вдова Абдулова отказалась давать комментарии о Сергее Шипотько. Сам музыкант утверждает, что близким покойного артиста не стоит его бояться. Он не собирается делить с ними наследство, а просто хочет доказать свое родство.