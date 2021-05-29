Политический альянс Пашиняна лидирует в предвыборной гонке в Армении

Ереван, 29 мая. Политический альянс «Мой шаг», возглавляемый и. о. премьера Армении Николом Пашиняном, лидирует в опросах общественного мнения в преддверии парламентских выборов.

Партнер социологической службы Gallup компании MPG поделился результатами соцопросов, проведенных в Армении в связи с грядущими парламентскими выборами.

«Если бы выборы прошли завтра, то, согласно проведенному опросу, 22,9% отдали бы голоса партии «Мой шаг», 17,5% готовы выбрать блок «Армения» и 3,8% предпочтут партию «Процветающая Армения»», — пояснил глава MPG Арам Навасардян.

Ранее Никол Пашинян заявил, что у него сложились очень теплые личные и рабочие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Армянский политик рассказал об этом в беседе с жителями Еревана.