Новые скважины решили проблему дефицита воды в двух поселениях ЦАР

Банги, 29 мая. Центральноафриканские поселки Бегуа и Бимбо получили 15 скважин для питьевой воды.

#CENTRAFRIQUE:Le ministre de l'économie,du plan et de coopération Félix MOLOUA et le représentant résident de la banque mondiale M. Han Fraeters ont procédé à la remise officielle de 15 forages d'eau potable hier à la population de Bégoua et bimbo 2. pic.twitter.com/qKtzAWVUx4