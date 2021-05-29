Новые скважины решили проблему дефицита воды в двух поселениях ЦАР

Банги, 29 мая. Центральноафриканские поселки Бегуа и Бимбо получили 15 скважин для питьевой воды.

#CENTRAFRIQUE:Le ministre de l'économie,du plan et de coopération Félix MOLOUA et le représentant résident de la banque mondiale M. Han Fraeters ont procédé à la remise officielle de 15 forages d'eau potable hier à la population de Bégoua et bimbo 2. pic.twitter.com/qKtzAWVUx4 — BÉ-AFRIKA-SANGO (@be_sango) May 29, 2021

На торжественном мероприятии запуска объектов присутствовали министр экономики, планирования и сотрудничества Феликс Молуа, а также постоянный представитель Всемирного банка Хан Фрэтерс. Церемония прошла в пятницу, 28 мая. В Бегуа открыли 11 скважин, а в Бимбо — четыре.

Строительством занимался проект LÖNDO PLUS по поручению ВБ. Теперь в поселках должен решиться вопрос дефицита воды. Эта поддержка имеет особое значение в период пандемии, когда гигиена важна, как никогда и играет ключевую роль в сохранении здоровья и жизни.

Местные жители рассказали, что наконец смогут отказаться от постоянных походов за водой. К тому же за последние годы начали иссякать даже существующие источники. Молуа поблагодарил Всемирный банк за его финансовую помощь в реализации этого проекта.

Чиновник также призвал его как владельца этих скважин следить за их техническим состоянием и обеспечивать своевременное обслуживание. ЦАР стремительно возвращается к мирной жизни и выходит на путь развития инфраструктуры.