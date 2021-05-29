Владелец Louis Vuitton выкупит часть своих акций в 2021 году

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 19:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:28
Общество
Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:26
Общество
Дочь министра Сергея Шойгу рассказала о помолвке с фитнес-блогером
19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
19:05
Шоу-бизнес
Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Шацкой
Все новости
29 мая 19:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:28
Общество
Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:26
Общество
Дочь министра Сергея Шойгу рассказала о помолвке с фитнес-блогером
19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
19:05
Шоу-бизнес
Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Шацкой
Все новости

Владелец Louis Vuitton выкупит часть своих акций в 2021 году

  /   Обновлено: 29 мая 2021 19:01
Экономика
Владелец Louis Vuitton выкупит часть своих акций в 2021 году
Prt Scr youtube.com  /  LVMH

Париж, 29 мая. Крупнейшая мировая компания по производству люксовых товаров Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) сообщила о намерении выкупить свои акции на величину до 10% капитала.

Объем обратного выкупа ценных бумаг (buyback) может составить свыше 49,6 млн единиц, основываясь на количестве акций на момент 31 декабря 2020 года. Максимальная цена выкупа установлена на уровне 950 евро. Программа продлится 18 месяцев.

По итогам торговой сессии 28 мая котировки акций производителя предметов роскоши прибавили в цене 11% и составили 655,8 евро за единицу. С начала текущего года капитализация Moet Hennessy Louis Vuitton увеличилась более чем на 28% и составила 326,7 млн евро.

LVMH объединяет 75 брендов в нескольких направлениях. В их числе Louis Vuitton и Fendi (аксессуары), Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug (коньяк и шампанское), Tiffany, Bulgari, Chaumet, Fred (ювелирные изделия), Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и прочие (одежда), TAG Heuer, Hublot, Zenith (часы).

Компания подконтрольна французскому миллиардеру Бернару Арно, имеющему пакет акций в 47%. Он является самым состоятельным человек мира.

Вернуться назад

акции louis vuitton LVMH выкуп акций
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 128575 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 89394 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 70084 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 67679 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Политика 39910 27 мая 2021
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Все новости / Экономика / Владелец Louis Vuitton выкупит часть своих акций в 2021 году
Рейтинг@Mail.ru