Владелец Louis Vuitton выкупит часть своих акций в 2021 году

Париж, 29 мая. Крупнейшая мировая компания по производству люксовых товаров Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) сообщила о намерении выкупить свои акции на величину до 10% капитала.

Объем обратного выкупа ценных бумаг (buyback) может составить свыше 49,6 млн единиц, основываясь на количестве акций на момент 31 декабря 2020 года. Максимальная цена выкупа установлена на уровне 950 евро. Программа продлится 18 месяцев.

По итогам торговой сессии 28 мая котировки акций производителя предметов роскоши прибавили в цене 11% и составили 655,8 евро за единицу. С начала текущего года капитализация Moet Hennessy Louis Vuitton увеличилась более чем на 28% и составила 326,7 млн евро.

LVMH объединяет 75 брендов в нескольких направлениях. В их числе Louis Vuitton и Fendi (аксессуары), Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug (коньяк и шампанское), Tiffany, Bulgari, Chaumet, Fred (ювелирные изделия), Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и прочие (одежда), TAG Heuer, Hublot, Zenith (часы).

Компания подконтрольна французскому миллиардеру Бернару Арно, имеющему пакет акций в 47%. Он является самым состоятельным человек мира.