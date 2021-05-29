Двадцатилетнего россиянина обвинили в организации беспорядков в Белоруссии

Минск, 29 мая. Молодой россиянин задержан по подозрению в организации противозаконных митингов. Его поместили в СИЗО КГБ.

Полиция Белоруссии 5 мая задержала 20-летнего россиянина. Его подозревают в организации действий, направленных на нарушение общественного порядка. По данной статье молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы, сообщает не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна».

На съемной квартире обвиняемого был проведен обыск, а самого россиянина поместили в СИЗО КГБ. Уточняется, что к нему якобы не пускают адвоката в течение двух недель.

В июне 2019 года «правозащитники» из «Весны» устроили провокацию во время праздника «Алые паруса». На активистов не подействовали даже призывы главы Петербурга Александра Беглова воздержаться в этот день от публичных акций в знак уважения к выпускникам школ, писал ФАН.