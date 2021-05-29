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19:28
Общество
Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:26
Общество
Дочь министра Сергея Шойгу рассказала о помолвке с фитнес-блогером
19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
19:05
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Двадцатилетнего россиянина обвинили в организации беспорядков в Белоруссии

  /   Обновлено: 29 мая 2021 19:09
Происшествия
Двадцатилетнего россиянина обвинили в организации беспорядков в Белоруссии
wikipedia.org  /  Homoatrox / CC BY-SA 4.0

Минск, 29 мая. Молодой россиянин задержан по подозрению в организации противозаконных митингов. Его поместили в СИЗО КГБ.

Полиция Белоруссии 5 мая задержала 20-летнего россиянина. Его подозревают в организации действий, направленных на нарушение общественного порядка. По данной статье молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы, сообщает не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна».

На съемной квартире обвиняемого был проведен обыск, а самого россиянина поместили в СИЗО КГБ. Уточняется, что к нему якобы не пускают адвоката в течение двух недель.

В июне 2019 года «правозащитники» из «Весны» устроили провокацию во время праздника «Алые паруса». На активистов не подействовали даже призывы главы Петербурга Александра Беглова воздержаться в этот день от публичных акций в знак уважения к выпускникам школ, писал ФАН.

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белоруссия минск полиция митинг
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