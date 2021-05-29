В Забайкалье разыскивают зеленоглазую женщину с годовалым ребенком

Краснокаменск, 29 мая. Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски женщины с ребенком, пропавших два дня назад.

Жительница забайкальского Краснокаменска 27 мая ушла из дома вместе со своей годовалой дочерью. По информации поискового отряда имени Кости Долгова, данных о местонахождении пропавших до сих пор нет.

Сотрудники уголовного розыска и волонтеры поисково-спасательного отряда принимают все меры, чтобы найти местную жительницу и ее дочь. Сообщается, что приблизительный рост пропавшей женщины составляет 160-165 сантиметров, у нее зеленые глаза и темно-русые волосы.

Сотрудники уголовного розыска в Карелии разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку. Как писал ФАН, школьница ушла из дома и не вернулась.