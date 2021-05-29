Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций

Берлин, 29 мая. Основные условия нормализации отношений между Москвой и Киевом назвал украинский посол в Германии Андрей Мельник.

По его мнению, Москва должна принести официальному Киеву извинения. Именно этот поступок станет началом нормализации отношений между соседними странами.

«Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым. После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации», — цитирует его слова издание Berliner Zeitung.

Недавно генерал ВСУ рассказал о подготовке Киева к войне с Россией с 2007 года. По его словам, солдаты украинской армии начали готовиться к серьезному вооруженному противостоянию с соседним государством после выступления президента РФ на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.