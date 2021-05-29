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19:28
Общество
Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:26
Общество
Дочь министра Сергея Шойгу рассказала о помолвке с фитнес-блогером
19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
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Эксперт по недвижимости Флутков: нет причин для остановки роста цен в Сочи

  /   Обновлено: 29 мая 2021 19:01
Экономика
Эксперт по недвижимости Флутков: нет причин для остановки роста цен в Сочи
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 29 мая. Стоимость жилплощади в Сочи удвоилась за время пандемии, и тенденция может сохраниться в дальнейшем, полагает специалист по недвижимости Кирилл Флутков.

Закрытые границы заставили цены взлететь в два раза. В 2019 средняя стоимость квадратного метра там составляла 250–300 тыс. рублей. Сейчас нередко встречаются объекты со стоимостью в 1 миллион за «квадрат», цитирует Флуткова «Лента.ру«.

«Если говорить о причинах роста цен, то пандемию можно назвать в их числе... Сейчас нет предпосылок для того, чтобы цена падала или рост останавливался», — отметил эксперт.

Флутков считает, что отмена льготной ипотеки не сможет переломить ситуацию на сочинском рынке. Проживание в городе становится все дороже, из-за чего люди вынуждены переезжать в Краснодар и другие города.

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