Эксперт по недвижимости Флутков: нет причин для остановки роста цен в Сочи

Сочи, 29 мая. Стоимость жилплощади в Сочи удвоилась за время пандемии, и тенденция может сохраниться в дальнейшем, полагает специалист по недвижимости Кирилл Флутков.

Закрытые границы заставили цены взлететь в два раза. В 2019 средняя стоимость квадратного метра там составляла 250–300 тыс. рублей. Сейчас нередко встречаются объекты со стоимостью в 1 миллион за «квадрат», цитирует Флуткова «Лента.ру«.

«Если говорить о причинах роста цен, то пандемию можно назвать в их числе... Сейчас нет предпосылок для того, чтобы цена падала или рост останавливался», — отметил эксперт.

Флутков считает, что отмена льготной ипотеки не сможет переломить ситуацию на сочинском рынке. Проживание в городе становится все дороже, из-за чего люди вынуждены переезжать в Краснодар и другие города.