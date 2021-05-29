Сборная России по волейболу выиграла второй матч в Лиге наций

Римини, 29 мая. Российские волейболисты одержали победу над Ираном в матче Лиги наций.

Мужская сборная России победила команду Ирана во втором туре предварительного этапа Лиги наций. Встреча в Римини завершилась со счетом 3:1. Российские волейболисты одержали вторую победу на турнире в Италии.

В матче первого тура спортсмены из РФ переиграли команду Нидерландов. Стоит отметить, что в турнире принимают участие 16 национальных сборных. Четыре сильнейшие команды попадут в полуфинал.

Ранее форвард клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин принял участие в открытии ледового дворца Arena Play. Он также провел мастер-класс для юных хоккеистов.