Прокуратура взяла на контроль дело о гибели женщины и ребенка на трассе под Брянском

Брянск, 29 мая. Смерть женщины и ее 10-летней дочери в аварии на трассе «Украина» привела к возбуждению уголовного дела. Расследование поставлено на личный контроль региональной прокуратуры.

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения было возбуждено после смертельного ДТП на автодороге «Украина» в Навлинском районе. Прокуратура взяла на контроль расследование инцидента.

По данным следствия, водитель Mercedes не предоставил преимущество в движении ВАЗ-21102, в результате чего произошло столкновение. Женщина и ее 10-летняя дочь, находившиеся в салоне отечественного автомобиля, погибли в больнице от полученных травм. Еще один пострадавший ребенок находится в реанимации.

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