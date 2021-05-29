Искусственный интеллект начнет помогать медикам в онкоцентре им. Петрова в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 мая. НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова внедряет в клиническую практику систему, основанную на технологии искусственного интеллекта (ИИ), сообщили журналистам в пресс-службе медучреждения.

Разработал медицинского помощника петербургский медицинский стартап ОneCell (ООО «Вансел»), в общей сложности в проект было вложено 6 млн долларов. В эту сумму вошли как собственные средства компании, так и венчурные инвестиции.

«Новый инструмент анализирует гистологические микропрепараты (стекло с биоматериалом), что, по словам его создателей, позволяет врачам ставить диагнозы в разы быстрее», — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу.

В онкоцентре отметили, что ручной метод диагностики по своей сути малопродуктивен и, более того, ставит ее в зависимость от квалификации специалистов, дефицит которых в регионах составляет 50–70%.

Медицинский помощник ОneCell состоит из оборудования, которое позволяет оцифровывать микропрепараты и увеличивать получившиеся изображения, а также телемедицинской платформы с ИИ. С помощью ИИ врачи смогут по структуре изображения искать похожие случаи онкологических заболеваний.

Система помощи медикам, с 2020 года работает в поликлиниках Москвы. Она представляет собой набор цифровых инструментов, помогающих врачам в принятии решений на всех этапах ведения пациента, начиная от приема жалоб и заканчивая составлением схемы лечения. Теперь использовать ее могут и в других российских регионах.





