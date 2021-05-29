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новостей
19:26
Общество
Дочь министра Сергея Шойгу рассказала о помолвке с фитнес-блогером
19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:22
Общество
Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
19:05
Шоу-бизнес
Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Шацкой
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В Hyundai рассказали о преимуществах сервиса онлайн-покупки автомобиля

  /   Обновлено: 29 мая 2021 18:53
Экономика
В Hyundai рассказали о преимуществах сервиса онлайн-покупки автомобиля
pxhere.com

Москва, 29 мая. Компания Hyundai одной из первых в России дала возможность купить автомобиль через интернет. С декабря 2020 года таким образом было продано около 1000 машин.

Покупка оплачивается банковской картой, деньги напрямую поступают дилеру. У этого способа есть определенные преимущества, отмечают в компании: клиент имеет возможность приобрести автомобиль без наценок и именно в той комплектации, которая ему нужна.

«Когда мы выгружаем на сайт 20-30 машин, они расходятся за 10-12 секунд. У нас у самих дефицит автомобилей», — рассказал на пресс-конференции в рамках Skolkovo Startup Village управляющий директор южнокорейской марки в России Алексей Калицев.

Новый мировой рекорд по дальности поездки на водородном автомобиле без дозаправки установлен в Австралии, сообщалось ранее. Hyundai Nexo под управлением Брендона Ривза преодолел 887,4 километра.

 

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Все новости / Экономика / В Hyundai рассказали о преимуществах сервиса онлайн-покупки автомобиля
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