В Hyundai рассказали о преимуществах сервиса онлайн-покупки автомобиля

Москва, 29 мая. Компания Hyundai одной из первых в России дала возможность купить автомобиль через интернет. С декабря 2020 года таким образом было продано около 1000 машин.

Покупка оплачивается банковской картой, деньги напрямую поступают дилеру. У этого способа есть определенные преимущества, отмечают в компании: клиент имеет возможность приобрести автомобиль без наценок и именно в той комплектации, которая ему нужна.

«Когда мы выгружаем на сайт 20-30 машин, они расходятся за 10-12 секунд. У нас у самих дефицит автомобилей», — рассказал на пресс-конференции в рамках Skolkovo Startup Village управляющий директор южнокорейской марки в России Алексей Калицев.

Новый мировой рекорд по дальности поездки на водородном автомобиле без дозаправки установлен в Австралии, сообщалось ранее. Hyundai Nexo под управлением Брендона Ривза преодолел 887,4 километра.